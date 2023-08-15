河南省2024年高考报名11月初开始

昨日，省教育考试院发布消息，我省2024年普通高招报名将于2023年11月初开始，提醒考生提前核实户籍、学籍等信息，准备好正式有效二代居民身份证。

昨日，省教育考试院发布消息，我省2024年普通高招报名将于2023年11月初开始，提醒考生提前核实户籍、学籍等信息，准备好正式有效二代居民身份证。

所有参加2024年高考及提前单独招生的考生，均须在规定时间内参加全省统一组织的报名。考生可提前做好以下准备：户籍、学籍等信息是报名时必须核验的重要信息，可提前核实，确保准确；报名时须采集考生正式有效二代居民身份证信息，如身份证遗失或即将超过有效期限，应尽快办理新的身份证。对口招生和专升本考生报名信息采集，随普通高招报名同期进行。

高招有关政策，考生和家长可通过省教育考试院网站、河南招生考试信息网、河南省普通高校招生考生服务平台、省教育考试院微信公众号、招生考试之友微信公众号等了解，我们也将第一时间发布洛阳高考报名具体安排等有关信息。（洛报融媒·洛阳网记者 刘敏）