27日下午，市委书记江凌在市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班上，以《学思想悟精髓加快形成适应新时代要求的思维理念》为题作专题党课。

江凌在市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班上作专题党课

加快形成适应新时代要求的思维理念

在推进现代化洛阳建设中造福洛阳人民

省委第三督导组到会指导 徐衣显主持 杨骁、孙延文参加

27日下午，市委书记江凌在市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班上，以《学思想悟精髓加快形成适应新时代要求的思维理念》为题作专题党课。

省委第三督导组副组长凌中南、王晓冰到会指导，市长徐衣显主持，市领导杨骁、孙延文等参加。

江凌联系洛阳发展实际和党员干部思想现状，同大家深入交流了对习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论的认识和体会。他指出，思维理念决定工作方法、关系发展成败。全市各级党员干部要进一步增强理论学习的自觉性主动性，善于把习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论内化为科学的思维理念，以正确的思维方式、领导方式和工作方式推动工作，不断开创现代化洛阳建设新局面，更好造福洛阳人民。

江凌指出，形成适应新时代要求的思维理念，必须确立“跳出洛阳看洛阳”的视野格局。要提升战略思维能力，强化开放意识、全局观念、前瞻眼光，以更宽视野、更大格局谋划推动发展。要积极主动走出去，更多关注先行地区在新产业新赛道上的谋划布局、在新平台新构想上的实践探索、在创造性落实工作上的新举措新实践，牢牢掌握发展主动权。要立足全局谋发展，立足全国乃至全球产业分工新格局，找准洛阳的发展定位，锻长板、强优势，加强与周边地区联动发展，在日趋激烈的区域竞争中赢得主动。要着眼长远抓大事，提升创新发展水平，提升产业智能化绿色化融合化水平，着力破除城乡二元结构，更好在构建新发展格局中抢占先机。

江凌强调，形成适应新时代要求的思维理念，必须改变“交差式抓落实”的思维习惯。要发扬真抓实干的作风，以务实作风确保工作质效。要树牢正确政绩观，更加注重为党尽责、为民造福，更加注重办实事、求实效，更加注重着眼长远、打好基础，确保工作经得起历史和实践检验。要始终用心谋事做事，以“做事”而不是“做官”的态度对待工作，积极主动谋划工作，深入细致研究工作，用心尽心抓好落实。要力戒形式主义，坚持一切从实际出发，更加注重工作实际效果，养成深度研究工作良好习惯，真正使务实成为洛阳党员干部最鲜明品格和特征。

江凌指出，形成适应新时代要求的思维理念，必须打破“按固有套路办事”的思维定势。要坚持守正创新，不断增强创造性开展工作的意识和能力，更好推动各项事业打开新局面。要以思想解放开创发展新局，敢于用发展的眼光、改革的思维突破条条框框限制，在守住底线红线前提下大胆探索实践。要以“有解”思维破解发展难题，树立积极工作导向，克服等靠思想、强化拼抢意识，克服畏难情绪、强化攻坚劲头，善于整合资源，努力解决别人解决不了的问题、干成别人干不成的事情。要善于借鉴先行地区成功经验，立足实际做好结合转化文章，善于用新思维新理念应对新情况新问题。

江凌强调，形成适应新时代要求的思维理念，必须强化“用市场手段推动发展”的工作理念。要正确认识和处理政府与市场的关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。要避免简单用行政思维抓工作，对应由市场发挥作用的领域，减少行政不当干预，保证市场主体充分竞争、市场要素自由流动。要不断提升市场运作能力，强化运营前置理念，注重运用市场化手段整合资源、包装项目，更好借助市场力量谋求更大发展。要着力营造有利于市场发挥作用的环境，深入推进要素市场化配置改革，真正以一流营商环境吸引更多市场主体、优质资源在洛阳集聚。

江凌强调，形成适应新时代要求的思维理念，必须摒弃“习惯于高高在上”的“官本位”思想。要深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的人民至上价值理念，强化群众观点、走好群众路线，更好地服务企业和群众。要坚持以富民为导向抓发展，千方百计增加群众收入。要坚持以便民为导向优服务，增强公共服务均衡性可及性。要坚持以解决突出诉求为导向惠民生，加快推进教育资源优化布局，打造区域医疗服务高地，健全城乡养老服务体系，不断提升群众获得感幸福感。

在洛其他市级领导，各县区党政主要负责同志，市直部门党员领导班子成员，市属企事业单位主要负责同志，市委党校秋季学期主体班习近平新时代中国特色社会主义思想县处级干部研修班学员等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)