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市委理论学习中心组举行集体学习研讨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.27 21:43

市委理论学习中心组举行集体学习研讨
江凌讲话 省委第三巡回督导组领导到会指导
徐衣显、杨骁、孙延文出席

　　27日，市委理论学习中心组围绕“深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论”举行集体学习研讨。

　　市委书记江凌出席并讲话。省委第三巡回督导组副组长凌中南、王晓冰到会指导。市领导徐衣显、杨骁、孙延文等参加。

　　会前，市委理论学习中心组成员进行了自学。会上，徐衣显、孙延文、王军、徐新、赵莉、韩治群、仝宇鹏结合思想和工作实际作了交流发言，其他同志提交了书面发言材料。

　　江凌在讲话中指出，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，关键是要把握其世界观方法论和贯穿其中的立场观点方法。要正确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的理论逻辑、价值取向、理论品格和科学方法，深刻理解“两个结合”的重大意义和“六个必须坚持”的精髓要义，学思用贯通、知信行统一，更好用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。要牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持以富民为导向抓发展，大抓产业发展，做好技能培训，优化创新创业环境，千方百计增加群众收入；坚持以便民为导向优服务，加快推进公共服务进村进社区，增强公共服务均衡性可及性；坚持以解决突出诉求为导向惠民生，统筹抓好教育、医疗、养老等重点民生工作，不断提升群众获得感幸福感。要始终坚持以创新引领发展主战略，推动领导干部思维观念创新，以观念创新开创发展新局；大力发展创新型产业，加快重塑产业格局，提升城市对青年人的吸引力；加快体制机制创新，抓好开发区改革、国企改革、社会治理改革等重点领域改革，充分激发高质量发展动力活力。要强化系统观念，统筹好改革与发展，持续深化市场化改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用；统筹好城市与乡村，把握人口流动和乡村演变规律，加快推进新型城镇化，以更大力度实施乡村振兴战略，着力破解城乡二元结构矛盾；统筹好发展与民生，坚持在发展中保障和改善民生，有效解决群众急难愁盼问题，不断满足群众美好生活新期待；统筹好发展和安全，紧盯重点领域，着力防范化解重大风险，坚决守住安全发展底线。

　　市委理论学习中心组成员等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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