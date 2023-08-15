洛姬全息汉服秀开场，历代华服秀、二十四节气品牌潮服秀、潮越千年T台秀轮番登场……

洛姬全息汉服秀开场，历代华服秀、二十四节气品牌潮服秀、潮越千年T台秀轮番登场……，将于明晚开幕的第六届中原国际文化旅游产业博览会——汉服时尚设计周，将成时尚秀场、火力全开，其首次引入“展会街区化”理念，采取“主题场景式”布展，传递出汉服产业链向设计研发、会展演出等挺进的导向，令人充满期待。

穿汉服好看，又有一种穿越感，越来越多的年轻人愿意为此买单。再加上社交平台的催化和电商平台的助推，洛阳汉服已成时尚的代名词，形成了一条从汉服生产、租赁、妆造服务到跟拍的产业链，带动洛阳文旅火爆“出圈”。但原创缺乏、山寨泛滥等问题，成为洛阳汉服经济发展的掣肘，加强汉服设计创意，是打破汉服发展瓶颈的关键。

展会搭台，汉服唱戏。作为今年河洛文化旅游节的“重头戏”，本届博览会大打“汉服牌”，首次推出时尚设计周，试水街区式展会，其间将举办汉服设计潮流创新大会、汉服时装走秀等活动，届时，这里将成为展示汉服之美、洛阳之韵的T台秀场，也将成为优秀设计师和品牌汇聚的一场时尚盛会，展示洛阳乃至全国汉服的最新设计和流行趋势，引流汉服消费的时尚潮流。而洛阳汉服有了好设计、好创意的加持，吸睛引流的效果引人遐想，有助于洛阳文旅从“网红”真正变成“长红”。

站上时尚的T台，好的设计创意更容易大放异彩、惊艳世人。比如，南宁国际时装周，集聚了国内外时装优势资源的流行元素和时尚理念，打造了东盟时装作品中国首秀、中国时装作品东盟秀演的平台；比如大连时装周连续举办12届，成为当地展示纺织、服装设计师、产品及品牌的渠道和窗口，成为城市发展的一张靓丽名片。

这启发我们，给洛阳汉服一个走向时尚的“秀场”，从做好一场场展会和走秀开始，营造更好的时尚汉服、时尚消费氛围，用时尚沃土滋养和赋能洛阳汉服产业，让“汉服热”走得更远。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）