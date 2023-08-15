笔墨守护传承，文化融通古今。26日，“传承与发展——首届国际书法嘉年华”活动周暨张海书法艺术馆新馆开馆仪式在偃师举行。

“传承与发展——首届国际书法嘉年华”活动周开幕

张海书法艺术馆新馆开馆仪式同步举行

十三届全国政协副主席刘奇葆出席

笔墨守护传承，文化融通古今。26日，“传承与发展——首届国际书法嘉年华”活动周暨张海书法艺术馆新馆开馆仪式在偃师举行。

十三届全国政协副主席刘奇葆，民政部原部长黄树贤，省委常委、市委书记江凌，省委常委、宣传部部长王战营，省人大常委会副主任苏晓红，副省长宋争辉，省政协副主席谢玉安，中国文联原副主席覃志刚，省级老同志张世军、贾连朝、王明义、张程锋、孔玉芳、张广智、赵素萍、周春艳，中国书法家协会名誉主席张海、苏士澍，中国书法家协会主席孙晓云，中国文联人事部主任郑希有，中国书法家协会分党组书记、驻会副主席李昕，省文旅厅厅长黄东升，省文联党组书记方启雄等出席。

书法作为中华优秀传统文化的瑰宝，是华夏精神气质的典型象征，蕴含着独具特色的东方之美，吸引了世界各地不同民族、不同国家的人民爱好书法、研习书法。洛阳历史文化悠久、书法底蕴深厚。张海书法艺术馆新馆的落成，为国内外书家又增加了一个展示艺术才智和创作成果的舞台。

此次“传承与发展——首届国际书法嘉年华”活动周由河南省委宣传部指导，省文联、省委外办、省教育厅、省文旅厅、洛阳市政府、郑州大学联合主办。活动旨在深入贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，弘扬中华优秀传统文化，擦亮“行走河南读懂中国”品牌，使书法艺术焕发时代光彩，将对赓续历史文脉、推动国际文化交流，增强文化自信自强、铸就社会主义文化新辉煌起到重要推动作用。

据悉，活动周涉及展览、活动两大板块，将持续至10月5日。其中，展览板块将举办13场中外著名书家参与、涵盖古今书法文化、具有鲜明时代特色的书法展览，主要包括馨香无极——国际书法名家作品展，继往开来——当代书坛代表书家代表作展，龙门二十品题跋·临创全景展，张海书法艺术馆馆藏石刻百品题跋作品展，沈鹏、张海、苏士澍、孙晓云个人作品展，以及多位国外书法家个人书法作品展；活动板块将举办13项书法家、理论家和书法爱好者共同参与的书法活动，主要包括中外书家集体书写魏碑经典《龙门二十品》、全省书法家书写爱国诗词、《中国书法大会》录制以及国际书法座谈会、学术研讨会、专题讲座、互动交流等活动。两大板块相互补充、立体交融，让大家多角度品读书法奥妙，领略书法艺术魅力。

全国书法名家代表，以及来自日本、韩国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚等国家的书法界代表参加活动。

市领导孙延文、王军、雷雪芹、陈淑欣、程相朝等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)