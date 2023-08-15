紧急通告！9月27日、28日洛阳部分道路交通管制

“洛阳交警”微信公众号刚刚发布通告称，2023洛阳河洛文化旅游节开幕式将于2023年9月28日晚在洛龙区正大广场举行，9月27日开展全要素演练，为保障活动期间道路交通安全、畅通、有序，确保开幕式及演练活动安全顺利进行，公安机关交通管理部门将在开幕式及演练期间对正大广场周边部分道路采取临时交通管理措施。

“洛阳交警”微信公众号刚刚发布通告称，2023洛阳河洛文化旅游节开幕式将于2023年9月28日晚在洛龙区正大广场举行，9月27日开展全要素演练，为保障活动期间道路交通安全、畅通、有序，确保开幕式及演练活动安全顺利进行，公安机关交通管理部门将在开幕式及演练期间对正大广场周边部分道路采取临时交通管理措施。

洛阳市公安局交通警察支队

关于2023洛阳河洛文化旅游节

开幕式期间

采取临时交通管理措施的通告

2023洛阳河洛文化旅游节开幕式将于2023年9月28日晚在洛龙区正大广场举行，9月27日开展全要素演练，为保障活动期间道路交通安全、畅通、有序，确保开幕式及演练活动安全顺利进行，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第39条规定，公安机关交通管理部门将在开幕式及演练期间对正大广场周边部分道路采取临时交通管理措施。现将有关事项通告如下：

一、2023年9月27日至28日的每日17时至21时，金城寨街(不含)以东、厚载门街(含)以西、政和路(不含)以南、牡丹大道(不含)以北区域内道路，将分时、分段视情禁止机动车通行。

二、活动期间，东西方向通行车辆可绕行古城路、宜人路、太康路、翠云路、关林路、香山路和伊洛路，南北方向通行车辆可绕行王城大道、望春门街、通济街、金城寨街、广利街、定鼎门街、龙门大道。

三、区域内涉及公交线路调整由公交公司另行通告。活动期间采取临时交通管理措施，将给市民朋友出行带来不便，请提前安排好出行时间和路线，驾车出行尽量绕行上述区域，公安机关交通管理部门将通过导航、电台等及时发布路况信息，敬请理解和支持。

特此通告

洛阳市公安局交通警察支队

2023年9月26日

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