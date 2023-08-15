记者26日从洛阳市文广旅局获悉，即日起，洛阳旅游年票新增一家4A级景区——平顶山舞钢灯台架景区，洛阳旅游年票用户可免费进景区游览。 资料图片 记者26日从洛阳市文广旅局获悉，即日起，洛阳旅游年票新增一家4A级景区——平顶山舞钢灯台架景区，洛阳旅游年票用户可免费进景区游览。 灯台架景区因主峰酷似古代灯台而得名，是国家4A级旅游景区，景区内有天池飞瀑、绝壁回廊、悬崖栈道、清潭大峡谷、猴府洞天等景观。景区以秀丽的山水为主体，以旖旎的自然风光为特色，素有森林氧吧、植物王国、古海洋遗迹地质博物馆之誉。 据统计，洛阳旅游年票景区总数现为56家。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）