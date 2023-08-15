水质提升！洛阳关林水厂提升改造项目开工

26日，洛阳关林水厂提升改造项目开工仪式举行，标志着洛阳市中心城区水质提升工作进入全面实施阶段。 26日，洛阳关林水厂提升改造项目开工仪式举行，标志着洛阳市中心城区水质提升工作进入全面实施阶段。 洛阳市中心城区水质提升工作是洛阳市委、市政府部署的重要民生项目。该项目总投资7.96亿元，主要包括高新水厂二期扩建工程，故县水库引水工程向邙岭水厂调水工程，关林、涧东、涧西水厂提升改造工程等。 关林水厂是一座大型地表水厂，于1997年建成运行，同时具备地表水和地下水综合处理能力，主要担负洛龙区供水任务。关林水厂提升改造项目共投资2.95亿元，主要通过建设超滤-纳滤等深度处理工艺降低水质硬度，建设项目主要包含超滤膜池、纳滤车间及工艺管道等。该项目计划于2024年6月底前试运行双膜深度处理系统，其余配套工程计划2024年12月底前完成。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 崔建宇）