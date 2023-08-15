网友建议对关林火车站实施改造 官方回复：已有初步计划

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：关林火车站基础设施较差，候车厅内座位不足，建议对关林火车站候车厅实施整体改造，并提升工作人员的服务质量。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：关林火车站基础设施较差，候车厅内座位不足，建议对关林火车站候车厅实施整体改造，并提升工作人员的服务质量。

洛阳火车站回复：由于关林火车站建成年代较早，基础设施不够完善，影响了旅客出行体验，我们将相关建议已向有关部门汇报，站房设施改造已有初步计划，感谢您对铁路部门的关注与支持！针对我站工作人员服务态度的问题，我们将加强教育，进一步完善服务机制，强化服务意识，做到主动服务、热情服务，不断提升旅客的出行体验。

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