洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2023年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.23 21:35

庆丰收 促和美
2023年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动启动
江凌、徐衣显与广大农民群众共庆丰收

　　人间最美是金秋，金秋最美是丰收。9月23日，秋分节气，2023年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在伊川县龙凤山古镇举行。广大农民群众和社会各界尽情欢聚，分享劳动的甘甜、收获的喜悦，共同描绘乡村振兴的美好图景。

　　市委书记江凌、市长徐衣显等来到庆祝活动现场，与农民朋友共庆丰收，共同启动“庆丰收促和美”丰收卷轴，代表市委市政府向全市广大农民和工作在“三农”战线的同志们致以节日祝贺和诚挚问候。徐衣显还向“洛阳市2023年高素质农民创业创新大赛”获奖者颁奖。

　　实施乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手。近年，全市上下牢记习近平总书记嘱托，创新提出并推动落实乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，牢固树立富民导向，千方百计拓宽农民增收致富渠道，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等重点任务，努力让农民腰包越来越鼓、生活越来越美好，奋力绘就河洛大地宜居宜业和美乡村的崭新画卷。

　　本届中国农民丰收节洛阳市庆祝活动，以“庆丰收促和美”为主题，把农业产业与文旅消费结合起来，组织丰富多彩的庆祝活动，打造一场农业嘉年华、农民欢乐节、丰收成果展、文化大舞台，全景展现洛阳乡村振兴丰硕成果，进一步激发广大农民创造美好生活的信心干劲。

　　金秋九月，岁物丰成。龙凤山古镇装点一新，到处可见丰收的硕果、斑斓的景致、舒展的笑脸。在河洛农产品展区，伊礼相待、栾川印象、洛水山肴等农产品区域公用品牌悉数亮相，伊川小米、岭上硒薯等特色农业品类琳琅满目。江凌、徐衣显等走进展区，喜看丰收成果，分享丰收喜悦，勉励返乡创业乡贤、农业经营主体负责人扎根农村、深耕农业，推进结构调整，发展特色产业，带领乡亲们一起干、一起富。河洛工匠国风农创市集汇聚了伊川五谷画、洛宁竹编、嵩县烙画等乡村非遗项目，江凌、徐衣显等饶有兴致地了解非遗传承、制作技艺，鼓励大家把传统元素与现代时尚结合起来，设计推出更多契合新消费需求的潮流文创，让优秀乡土文化焕发生机活力。江凌、徐衣显等还参观了乡村振兴摄影展、“汉服妆造”技能培训实操、“河洛厨神”嘉年华等展区，在喜庆欢乐的热烈气氛中向农民致敬、为丰收礼赞。

　　据悉，为庆祝中国农民丰收节，我市各地纷纷聚焦丰收主题、挖掘地域特色，组织开展了群众文艺展演、乡村振兴成果展示、乡村美食品鉴、农民体育赛事、农事体验互动等庆丰收活动。

　　宗国明、韩治群、宗玉红、仝宇鹏等参加庆祝活动。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
    这种心血管病，凶险程度不亚于心梗
        经历了前段时间的“秋老虎”后，这几天开始变凉，气温的变化，可能引起血压波动。我市心外科专家提醒，天气...
  • ·确诊高血压才4年，他怎么就肾衰了
  • ·肺好不好看大拇指就知道？
  • ·六次深夜就诊后，她终于重视房颤治疗
    • 漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
    漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
        在伊滨区，您既可以漫游万安山，感受其秋韵之美，也可到各大公园赏景游乐，健身休闲。本期《城市漫游记》，...
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳持续阴雨天气 最高气温要降至“1...
  • 首届洛阳黄河小浪底钢琴音乐节开幕
  • 玄武门大街何时通车？最新进展来了
  • 全市机构编制系统专题培训班在苏州举办
  • 快讯！2023年中国农民丰收节洛阳市主...
  • 老人想为保管27年的士兵档案找个“家”
  • 庆丰收！洛阳秋日限定“丰”景已上线
  • 双瑞特装助力全球规模最大“高速飞车...
  • “跟着诗词看河南”主题旅游线路发布 ...
  • 助力“洛阳制造”加速出海！一拖物流...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洛邑古城拾零

    翠云阁的晚霞

    水天一色 大美洛浦

    忙忙碌碌
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605