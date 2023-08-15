人间最美是金秋，金秋最美是丰收。9月23日，秋分节气，2023年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在伊川县龙凤山古镇举行。

庆丰收 促和美

2023年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动启动

江凌、徐衣显与广大农民群众共庆丰收

人间最美是金秋，金秋最美是丰收。9月23日，秋分节气，2023年中国农民丰收节洛阳市庆祝活动在伊川县龙凤山古镇举行。广大农民群众和社会各界尽情欢聚，分享劳动的甘甜、收获的喜悦，共同描绘乡村振兴的美好图景。

市委书记江凌、市长徐衣显等来到庆祝活动现场，与农民朋友共庆丰收，共同启动“庆丰收促和美”丰收卷轴，代表市委市政府向全市广大农民和工作在“三农”战线的同志们致以节日祝贺和诚挚问候。徐衣显还向“洛阳市2023年高素质农民创业创新大赛”获奖者颁奖。

实施乡村振兴战略是新时代做好“三农”工作的总抓手。近年，全市上下牢记习近平总书记嘱托，创新提出并推动落实乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作，牢固树立富民导向，千方百计拓宽农民增收致富渠道，扎实推进乡村产业发展、乡村建设、乡村治理等重点任务，努力让农民腰包越来越鼓、生活越来越美好，奋力绘就河洛大地宜居宜业和美乡村的崭新画卷。

本届中国农民丰收节洛阳市庆祝活动，以“庆丰收促和美”为主题，把农业产业与文旅消费结合起来，组织丰富多彩的庆祝活动，打造一场农业嘉年华、农民欢乐节、丰收成果展、文化大舞台，全景展现洛阳乡村振兴丰硕成果，进一步激发广大农民创造美好生活的信心干劲。

金秋九月，岁物丰成。龙凤山古镇装点一新，到处可见丰收的硕果、斑斓的景致、舒展的笑脸。在河洛农产品展区，伊礼相待、栾川印象、洛水山肴等农产品区域公用品牌悉数亮相，伊川小米、岭上硒薯等特色农业品类琳琅满目。江凌、徐衣显等走进展区，喜看丰收成果，分享丰收喜悦，勉励返乡创业乡贤、农业经营主体负责人扎根农村、深耕农业，推进结构调整，发展特色产业，带领乡亲们一起干、一起富。河洛工匠国风农创市集汇聚了伊川五谷画、洛宁竹编、嵩县烙画等乡村非遗项目，江凌、徐衣显等饶有兴致地了解非遗传承、制作技艺，鼓励大家把传统元素与现代时尚结合起来，设计推出更多契合新消费需求的潮流文创，让优秀乡土文化焕发生机活力。江凌、徐衣显等还参观了乡村振兴摄影展、“汉服妆造”技能培训实操、“河洛厨神”嘉年华等展区，在喜庆欢乐的热烈气氛中向农民致敬、为丰收礼赞。

据悉，为庆祝中国农民丰收节，我市各地纷纷聚焦丰收主题、挖掘地域特色，组织开展了群众文艺展演、乡村振兴成果展示、乡村美食品鉴、农民体育赛事、农事体验互动等庆丰收活动。

宗国明、韩治群、宗玉红、仝宇鹏等参加庆祝活动。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）