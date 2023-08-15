“跟着诗词看河南”主题旅游线路发布 洛阳多处入选

记者22日获悉，“跟着诗词看河南”主题旅游线路日前发布，洛阳多处入选。 记者22日获悉，“跟着诗词看河南”主题旅游线路日前发布，洛阳多处入选。 “跟着诗词看河南”主题旅游线路包含“跟着《诗经》：踏寻‘风雅恒远’之旅”“传唱‘汉魏歌赋’：感悟‘千年风骨’之旅”“诵读唐诗：探访‘重彩华章’之旅”“沉吟宋词：体味‘风情万种’之旅”四条线路。 其中，“跟着《诗经》：踏寻‘风雅恒远’之旅”线路内容包含洛阳的洛阳博物馆、伊洛河畔等，“传唱‘汉魏歌赋’：感悟‘千年风骨’之旅”线路内容包含洛阳的汉魏故城、金谷园等，“诵读唐诗：探访‘重彩华章’之旅”线路内容包含洛阳的李贺故里等，“沉吟宋词：体味‘风情万种’之旅”线路内容包含洛阳的范园等。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）