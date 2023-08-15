最新批复！洛阳这46所学校更名

近日，洛龙区发布了公办义务教育学校更名名单，快来看看有哪些学校。 近日，洛龙区发布了公办义务教育学校更名名单，快来看看有哪些学校。 中共洛阳市洛龙区委机构编制委员会关于公办义务教育学校更名的批复 区教育体育局，各有关单位: 你局《关于公办义务教育学校更名的请示》(洛龙教体文[2023]167号)已收悉。经研究，同意对我区46所公办义务教育学校进行更名，详见附件。 接此通知后，请按照《事业单位登记管理暂行条例》的有关规定，到区事业单位登记管理局办理相关手续。 中共洛阳市洛龙区机构编制委员会

2023年8月26日 附件 公办义务教育学校更名情况一览表 注：以上学校来源于原名单 ⑥