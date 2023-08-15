快讯！2023中国洛阳新能源——伊滨峰会举行

21日，2023中国洛阳新能源——伊滨峰会暨全联新能源商会五届四次会长办公会在洛阳市伊滨科技城举行。 21日，2023中国洛阳新能源——伊滨峰会暨全联新能源商会五届四次会长办公会在洛阳市伊滨科技城举行。 本次峰会由洛阳市政府、全国工商联新能源商会主办，伊滨科技城管委会承办，以“荟聚新能源 点亮科技城”为主题，聚焦新能源领域前沿热点，探讨新技术、新模式、新应用，抢抓新时代新能源产业发展机遇，推介洛阳市新能源产业和伊滨科技城优良营商环境，吸引新能源企业投资布局，为新能源产业提速集聚新动能。 据了解，此次峰会汇集了包括新能源商会代表、业内知名专家、龙头领军企业家等众多重量级嘉宾，宁德时代、隆基绿能、通威股份、正泰新能源、日出东方等130余家全国知名新能源企业代表参会，共同探讨产业发展新思路，集聚产业发展新动能。 活动现场，石墨烯导电材料生产基地项目、光电连接器项目、动力电池装备制造项目等22个项目集中签约。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 李雅君 文/图 通讯员 张晓晨）