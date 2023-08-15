江凌到宜阳县调研指导主题教育开展等工作

昨日，市委书记江凌到宜阳县调研指导主题教育开展和产业发展、乡村振兴等工作，强调要深入扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把主题教育开展与推动县域发展有机结合起来，主动融入大市区、突出做强制造业、注重统筹城与乡，持续优化县域政治生态，奋力推动县域经济高质量发展。

江凌在宜阳县调研指导主题教育开展和县域经济发展时强调

融入大市区 做强制造业 统筹城与乡

以主题教育成效推动县域高质量发展

昨日，市委书记江凌到宜阳县调研指导主题教育开展和产业发展、乡村振兴等工作，强调要深入扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把主题教育开展与推动县域发展有机结合起来，主动融入大市区、突出做强制造业、注重统筹城与乡，持续优化县域政治生态，奋力推动县域经济高质量发展。

在福通科技产业社区，江凌详细了解园区建设和招商情况，指出要高标准建好科技产业社区，积极对接龙头企业，集聚产业链配套企业，完善专业化服务功能，带动产业集群发展。亿特立公司是一家新材料领域的科技型企业，江凌鼓励企业聚焦细分领域，引育创新人才，对接创新资本，加快做大做强。他指出，科技型中小企业是产业发展的重要力量，要精准制定扶持政策，加快培育一批创新能力强、专业水平高、成长性好的“专精特新”企业。在宜阳市民服务中心，江凌指出，要全面深化综合窗口改革，推进审批流程标准化、办事便利化，不断提升服务效能。

张坞镇竹溪村乡里中心修旧如旧、古色古香。江凌详细察看便民服务功能后，与基层党员干部、乡贤代表等围坐在一起，就基层主题教育开展、推进乡村振兴等进行深入交流。他指出，农村基层开展主题教育，关键在于强化群众观点。要把握乡村演变趋势，发展特色乡村产业，完善养老等公共服务，建强群众性自治组织，不断提升乡村治理水平。在莲庄镇龙禧牧业，江凌指出，要发展壮大肉牛产业，统筹做好金融、防疫等保障，着力扩规模、增效益。江凌还察看了莲庄镇礼渠水厂，要求聚焦可持续运营，高质量推进城乡供排水一体化，让群众吃上放心水、优质水。

江凌十分关注教育发展。在花果山乡中心学校，江凌叮嘱当地加大农村教育投入，改善寄宿制学校办学条件，让学生吃好、住好、学习好，塑造健全人格，实现全面发展。在宜阳县实验高中新校区，江凌要求优化校园功能布局，融入书院制育人理念，努力办好人民满意的教育。

良好生态是县域发展的宝贵资源。在花果山国家森林公园，江凌指出，要发挥生态优势，瞄准目标客群，打造户外运动、高端休闲度假等业态，把绿水青山转化为金山银山。在花果山星空露营基地，江凌勉励当地以市场化思维，做好项目开发运营，提升游客吸引力。

调研中，江凌主持召开座谈会，听取宜阳县主题教育开展和县域经济发展情况汇报，对宜阳工作给予充分肯定。他指出，在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，是党中央作出的重大战略部署。要深刻领悟习近平总书记关于主题教育的重要讲话精神，紧紧扭住“学思想”这个关键，把开展主题教育与推动县域发展有机结合起来，注重分层推进、分类指导，切实以主题教育成效推动县域经济高质量发展。要主动融入大市区，在产业发展上联动谋划，在城市功能上主动配套，真正在推进一体化发展中聚合资源、赢得主动。要突出做强制造业，坚定不移建设科技产业社区，做大做强优势产业集群，充分激发民营经济生机活力，加快重塑产业格局。要注重统筹城与乡，在高质量推进县城提质扩容的基础上，以更大力度推进乡村振兴，千方百计增加农民收入。要持续优化县域政治生态，持续加强县乡村三级班子政治建设，建好管好纪检监察、政法、组织三支干部队伍，持续转变干部队伍理念作风，深度研究工作，强化市场意识，树立“有解”思维，坚决纠治形式主义、官僚主义，以务实之风解决问题、推动发展，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

王军、王森、韩治群、张汉智等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)