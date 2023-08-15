洛阳市乡村振兴观摩推进会召开

19日，全市乡村振兴观摩推进会召开，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，观摩交流经验，部署重点工作，奋力开创新时代乡村振兴新局面。

全市乡村振兴观摩推进会召开

江凌讲话 徐衣显主持 杨骁、李保国参加

19日，全市乡村振兴观摩推进会召开，深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，观摩交流经验，部署重点工作，奋力开创新时代乡村振兴新局面。

市委书记江凌出席会议并讲话。市长徐衣显主持会议。市委副书记、政法委书记杨骁，市人大常委会主任李保国等参加。

江凌、徐衣显分别带队深入伊川县乡村振兴示范区开展集中观摩。观摩组成员走进伊河滩区高标准农田整治项目、鸣皋镇农民区域技能培训中心、平等乡张奇庄村乡里中心、白沙镇北大荒优质高粱种植基地等地，观摩考察伊川县乡村振兴示范区建设的理念创新和生动实践。大家一路走、一路看，学经验、谈感悟，更加坚定了落实乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作的信心和决心。

江凌在讲话中指出，全面推进乡村振兴是党中央作出的重大战略部署，是认真落实主题教育“推动发展”重点举措的内在要求。两年来，市委深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持把乡村振兴作为事关洛阳发展全局的“三项重点工作”之一，以农民增收为首要任务，以“151”工作举措为总抓手，以“4+2”重点工作为阶段性重点任务，有力推动乡村振兴取得明显成效。下一步，要以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，扎扎实实推进乡村振兴，持续营造比学赶超浓厚氛围，奋力在加快农业农村现代化新征程中担当作为。

江凌强调，要强化乡村振兴的市场思维，推动各类发展要素向乡村流动。要注重项目市场化策划，抓住保持流动性合理充裕的货币政策机遇，算好投资收益平衡账，撬动金融和社会资本按市场化原则更多投向农业农村。要抓好农业领域招商引资，鼓励支持乡贤返乡创业，激发社会资本投资活力，引导工商资本到乡村投资兴办农民参与度高、受益面广的乡村产业和公共服务。要坚持运营前置，做好项目市场化运营，探索“公建民营”“场所换服务”等运营模式，着力实现可持续发展。

江凌强调，要深度研究乡村振兴关键问题，真正把工作抓到点子上。要深入研究农村改革问题，以股份制改革为重点，大力发展新型农村集体经济，着力建强新型农村合作经济组织，加快建立完善多层次、广覆盖、可持续的现代农村金融服务体系，不断激发农村发展活力。要深入研究城乡发展关系，深刻把握未来人口转移和乡村演变趋势，用好城乡建设用地增减挂钩政策，加快推进以县城为重要载体的城镇化建设，持续做强集镇功能，完善教育、医疗、养老等公共服务，更好统筹城乡融合发展。要深入研究当代乡村治理方式，加快完善基层党组织领导的基层群众自治机制，转变基层领导方式，建强农村支部堡垒，积极发展各类群众性自治组织，鼓励退休干部等回乡定居，共同投身乡村建设发展。

江凌强调，要力戒乡村振兴中的形式主义官僚主义。要牢固树立正确政绩观，把务实作为最鲜明的品格和特质，坚持一切从实际出发，注重工作实际效果，真正以富民为导向、以群众需求为出发点，始终做到对群众负责。要实实在在抓工作，“一村一策”解决问题，连片推进“三村”创建，细化工作具体抓手，决不能“堆盆景”、搞面子工程。要转变市县两级机关工作作风，深入一线调查研究，从实际出发做好工作指导，进一步改进督导考核方式，切实减轻基层负担，推动基层把主要精力放在谋发展、抓治理和为农民群众办实事上。

江凌强调，要加强县域工作统筹。县委书记要当好“一线总指挥”，统筹合理配置资源，有力有序推进乡村振兴。职能部门要主动担当、协调联动，凝聚乡村振兴强大合力。乡镇党委政府要担起主责主业，认真落实普遍直接联系群众制度，沉下心来、扎实工作，全力以赴增加农民收入、改善乡村面貌，更好造福一方百姓。

会议通报了全市乡村振兴工作进展情况，并就做好下步具体工作进行部署。会上，伊川县、宜阳县、洛宁县分别围绕乡村振兴示范区建设、城乡供排水一体化、乡里中心建设等作了典型发言。新安县铁门镇、栾川县重渡沟示范区、嵩县闫庄镇分别围绕调整种植结构、高端民宿集群发展、牛羊产业发展等作了典型发言。

市委常委王军、李杏、王森等市级领导，各县区党政主要负责同志，市直有关部门主要负责同志等参加会议。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞)