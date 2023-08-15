熊耳山位于洛河与伊河之间，属秦岭东段山系。该山西南端与伏牛山相接，向东北延伸到龙门西山，全长200多公里。熊耳山中的文物古迹星罗棋布，今天我们走进熊耳山腹地，去探访历史悠久的仙人庙。

仙人庙 鲁庆岭 画

熊耳山位于洛河与伊河之间，属秦岭东段山系。该山西南端与伏牛山相接，向东北延伸到龙门西山，全长200多公里。熊耳山中的文物古迹星罗棋布，今天我们走进熊耳山腹地，去探访历史悠久的仙人庙。

熊耳之心王母涧

《水经注·伊水注》云：“(伊水)又东北过陆浑县南，《山海经》曰：滽滽之水，出于厘山，南流注于伊水。今水出陆浑县之西南王母涧，涧北山上有王母祠，故世因以名溪，东流注于伊水，即滽滽之水也。”陆浑县，今嵩县。

嵩县西南部的大章镇有一条大章河，发源于大章镇仙人场村的熊心渊，熊心渊是由多条山溪汇聚形成的高山湖泊。熊心渊有多条河流汇入，其中一条就是王母涧，又名仙人沟、牧鹿沟等，其上游有王母涧大瀑布。

大章河是伊河的重要支流，就是《水经注》《山海经》所记载的滽滽之水。王母涧，以纪念尧母庆都而得名。

帝尧，是五帝之一。他是帝喾髙辛氏的次子，母亲名为庆都，是伊侯之女。帝喾的都城在偃师。西晋皇甫谧《帝王世纪》云：“帝尧陶唐氏，母庆都，孕十四月而生尧于丹陵，名曰放勋，从母姓伊氏。”南宋罗泌《路史》卷二十四说：“伊，盖亦上世所国，今洛之伊阳县有伊水，尧之母家伊侯国。”《御批历代通鉴辑览》卷一说：“帝尧，陶唐氏，姬姓，髙辛氏次子，曰放勋，育于母家伊侯之国。”

伊阳县，始置于唐玄宗先天元年(公元712年)，治所在今嵩县旧县镇旧县村西。旧县镇东北接大章镇，西南邻栾川县。这个区域，就是尧之母家伊侯国之墟，就是《帝王世纪》所云的尧出生地丹陵。这里也是尧的初都，他在这里修订历法，制作了大型乐舞《大章》，并在每年岁首演奏。大章，因此也成为一个地名。