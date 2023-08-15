18日，十二届市委深改委第十二次会议暨市委财经委第十二次会议召开，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二次会议、中央财经委员会第二次会议上的重要讲话精神和省委深改委第三次会议、省委财经委第十一次会议精神，研究新型农村集体经济发展、加强和完善社区治理相关工作。市委书记江凌主持会议。

十二届市委深改委第十二次会议暨市委财经委第十二次会议召开

江凌主持 徐衣显、杨骁、李保国参加

18日，十二届市委深改委第十二次会议暨市委财经委第十二次会议召开，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二次会议、中央财经委员会第二次会议上的重要讲话精神和省委深改委第三次会议、省委财经委第十一次会议精神，研究新型农村集体经济发展、加强和完善社区治理相关工作。市委书记江凌主持会议。

会议指出，大力发展新型农村集体经济，是党的二十大作出的重大决策部署，是新时代推进乡村振兴的重要举措，对增加农民收入、激发农村经济发展活力、增强基层党组织凝聚力战斗力具有重要意义。要提升政治站位，准确把握新型集体经济发展路径，持续深化“三变”改革，探索资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等多样化途径发展新型农村集体经济，加快构建产权关系明晰、治理架构科学、经营方式稳健、收益分配合理的运行机制，不断增强集体经济发展活力。要加强集体经济监管，健全制度体系，加强过程管控，通过公开透明的管理方式，保障农民的合法权益和集体经济的健康发展。

会议听取全市邻里中心及自治、自乐、志愿组织建设情况汇报，审议《关于进一步加强和完善社区治理的实施方案》。会议指出，城乡社区是社会治理的基本单元，加强社区治理能力现代化建设是实现治理体系和治理能力现代化的基础工程。近年来，市委市政府积极探索社区治理的有效抓手，以邻里中心建设为平台，充分发挥自治、自乐、志愿组织功能，不断深化文明创建，社区治理现代化水平不断提升。下一步，要持续完善社区治理体系，建强社区党支部和居委会，建强以自治为主的自治、自乐、志愿组织，加快构建党组织领导下的社区群众自治体系。要把建好邻里中心作为社区治理的重要平台，加大市级层面对片区级邻里中心的统筹力度，强化邻里中心市场化运营，充分对接群众需求，真正把邻里中心建设成为群众愿来想来的服务中心、活动中心、交流中心。要着力解决社区突出问题，聚焦养老、托育、就医、老旧小区改造、反诈等群众反映强烈的问题，扎实推进公共服务进社区，不断提升群众获得感满意度。要提升社区治理保障能力，加强组织领导，加大经费投入，改善服务条件，形成工作合力，推动社区治理不断取得新成效。

徐衣显、杨骁、李保国等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)