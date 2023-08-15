二里头遗址“超级国宝”亮相中国考古博物馆

近日，中国考古博物馆正式开放，在该馆基本陈列“历史中国 鼎铸文明——中国历史研究院文物文献精品展”中，多件出土自洛阳的文物惊艳亮相。

近日，中国考古博物馆正式开放，在该馆基本陈列“历史中国 鼎铸文明——中国历史研究院文物文献精品展”中，多件出土自洛阳的文物惊艳亮相。其中，二里头遗址出土的绿松石龙形器、镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰(简称绿松石铜牌饰)、铜爵、玉璋等国宝级文物引来众多游客驻足欣赏。

镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰

中国考古博物馆位于北京奥林匹克公园核心区，是我国第一家以考古命名的国家级专业博物馆。它以“历史中国，鼎铸文明”为主题，通过中国历史研究院珍藏的考古出土文物精品和珍贵古籍文献的展示，集中呈现从旧石器时代到近代各个时期我国政治、经济、文化、社会生活及中外交流的历史图景，展示五千多年中华文明与统一多民族国家形成和发展的历史。

绿松石龙形器(原件)首次展出

在该博物馆基本陈列的“宅兹中国”专题中，出土于洛阳二里头遗址的绿松石龙形器(原件)，是首次与社会公众见面。作为“超级国宝”的它，是中国考古博物馆的镇馆之宝之一，被放置在大厅的单独展柜中。展柜外侧，“龙出大都金玉共振”几个字引人注目。

绿松石龙形器

这件绿松石龙形器发现于二里头遗址3号宫殿基址的一座贵族墓葬里，出土时放置在墓主人骨架的肩至髋骨处。整件器物长约70厘米，由2000多片不同形状的绿松石片粘嵌而成，每片绿松石片长0.2厘米至0.9厘米、厚约0.1厘米。龙头置于梯形托座上，嘴部略微突出，青、白玉组成鼻梁，硕大醒目的鼻头由绿松石组成，眼睛则是两块圆饼形的白玉。龙的腰部还有一个铜铃，或能对应《诗经》中“龙旂阳阳，和铃央央”的记载。龙身整体呈波浪状，错落有致、色彩绚丽。其制作之精、体量之大，在早期龙形象文物中十分罕见，被誉为“中华第一龙”。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛介绍，这件绿松石龙形器不是考古发掘出土的最早的龙形象器物，但因其与后世中国龙的形象最为接近，被认为是中华民族龙图腾最直接、最正统的根源。