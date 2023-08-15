洛阳今日阴天有大到暴雨 气温19℃～25℃

今日洛阳北部阴天有中雨，南部阴天有大到暴雨，东北风4级左右，气温19℃～25℃。

昨天，我市天气晴好，中午时分，有炎炎夏日的感觉。今天，雨要来了。

省气象台发布重要天气报告，9月17日至20日，我省大部分地区持续阴雨天气，需防范对秋收的不利影响。

受冷空气与低涡的共同影响，9月17日至20日，我省大部分地区持续阴雨天气，其中17日至18日，我省大部分地区有小到中阵雨、雷阵雨，西部、西北部和西南部局地大雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气；19日至20日，我省大部分地区有小到中阵雨、雷阵雨，西南部、南部部分县市有大到暴雨，局地大暴雨。预计9月22日至9月底，我省仍多阴雨天气。

来看看我市的天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽及地面冷空气扩散的共同影响，未来几天我市多阴雨天气，气温较前期有明显下降。

最近几天天气预报

今天(19日)：北部阴天有中雨，南部阴天有大到暴雨，东北风4级左右，气温19℃～25℃。

明天(20日)：阴天有短时阵雨，东北风3级～4级，气温17℃～24℃。

21日(周四)：阵雨转多云，气温17℃～25℃。

22日(周五)：阴天转小雨，偏东风3级～4级，气温16℃～25℃。

23日(周六)：阴天有中雨，气温16℃～20℃。

24日(周日)：阴天有小雨，气温16℃～19℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）