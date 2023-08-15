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洛阳市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.18 23:09

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记重要讲话精神
研究制造业“三大改造”等工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国列席

　　18日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究制造业“三大改造”等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国列席会议。

　　会议传达学习了习近平总书记在黑龙江考察时和在主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时的重要讲话精神。会议强调，要认真领会习近平总书记重要讲话精神，深刻理解和把握“国之大者”，因地制宜找准工作着力点，扎实推动党中央决策部署落到实处、见到实效。要牢牢把握在发展大局中的战略定位，扭住推动高质量发展这个首要任务，注重扬长补短，做好优势转化，坚持以科技创新推动产业创新，全面提升三次产业，不断优化经济结构、调整产业结构，加快形成新质生产力。要大力发展旅游业，发挥生态资源优势，坚持林下经济和旅游业两业并举，持续增加群众收入。要提高人口整体素质，提升产业承载能力和人口聚集能力，以人口高质量发展支撑经济高质量发展。要坚持“三个统一”，优化政治生态，营造良好营商环境。要扎实开展主题教育，深化理论学习，大兴调查研究，加强检视整改，切实把主题教育成果转化为解决问题、推动工作的实际成效。

　　会议传达学习了习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神。会议指出，习近平总书记的重要指示，对全面贯彻落实党的二十大精神、进一步提高办公厅工作能力水平提出明确要求，为做好新征程上办公厅工作指明了方向。全市党委政府办公室系统要把习近平总书记重要指示精神落实到工作全过程各方面，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，更好发挥党委和政府参谋助手的重要作用，努力在强化政治建设、提升政治能力、落实政治责任上走在最前列、当好“排头兵”，不折不扣推动党中央和省委、市委决策部署落地见效。

　　会议听取了全市制造业“三大改造”工作情况汇报。会议强调，大力实施制造业高端化、智能化、绿色化“三大改造”，是重塑产业格局、加快建设现代化产业体系的重要抓手。要坚持以智能化改造为重点实施“三大改造”，深刻把握数字化发展趋势，真正以数字技术赋能产业转型，不断塑造发展新优势。要深入研究“三大改造”的运作模式，用好保持流动性合理充裕的货币政策，对接专业机构，善用资本手段，争取政策支持，推动“三大改造”提效扩面。要在全国统一大市场中找准定位，努力在深度嵌入全国产业链、加强与龙头企业合作过程中顺势而为推进“三大改造”，奋力开辟发展新空间。要健全项目遴选、专班推进、定期调度等工作机制，着力盘活存量、做大增量、激发活力，为高质量发展注入强劲动能。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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