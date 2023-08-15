中雨！大到暴雨！洛阳气温将明显下降

今天中午的晴好天气，让人感觉仍在夏天。不过，雨天临近，请注意天气变化。

今天中午的晴好天气，让人感觉仍在夏天。不过，雨天临近，请注意天气变化。 今天中午的晴好天气，让人感觉仍在夏天。不过，雨天临近，请注意天气变化。 河南省气象台9月18日17时发布暴雨蓝色预警：预计9月18日20时至19日20时，新乡东南部、三门峡南部、洛阳南部、郑州东南部、开封、商丘、平顶山、许昌、漯河、周口、南阳、驻马店、信阳北部将出现暴雨，其中开封东南部、商丘东部、漯河南部、周口西部、平顶山东南部、驻马店西部、南阳东南部局部大暴雨，伴有雷电、短时强降水(最大小时降水量40-60毫米，个别站点70-90毫米)、短时大风(8-10级)等强对流天气。请密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号，做好防范应对工作。上述地区的相邻县市(区)也需关注。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，受高空低槽及地面冷空气扩散的共同影响，未来几天洛阳市多阴雨天气，气温较前期有明显下降。 具体预报如下： 今天夜里：阴天转小雨。 19日(周二)：北部阴天有中雨，南部阴天有大到暴雨，东北风4级左右，气温19～25℃。 20日(周三)：阴天有短时阵雨，东北风3～4级，气温17～24℃。 21日(周四)：阵雨转多云，气温17～25℃。 22日(周五)：阴天转小雨，偏东风3～4级，气温16～25℃。 23日(周六)：阴天有中雨，气温16～20℃。 24日(周日)：阴天有小雨，气温16～19℃。 25日(周一)：小雨转阴天，气温16～23℃。 (洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)