在《少康和他的“王牌间谍”》一文中，提到夏朝君主太康沉溺享乐，不理国事，结果被后羿钻了空子，差点儿亡国。

在《少康和他的“王牌间谍”》一文中，提到夏朝君主太康沉溺享乐，不理国事，结果被后羿钻了空子，差点儿亡国。

有网友来电发问：后羿不是上古神话传说里的射日英雄吗？咋成了夏朝人？

亲，夏朝的后羿跟神话里的后羿可不是一个人。

神话里的后羿，能一口气从天上射下九个太阳，夏朝的后羿可没这等本事。

在夏代，“后”乃君主尊称，今人所称的夏王其实应唤作“夏后”。

后羿本是夏代有穷氏部族的首领，本名羿。因其善于射猎，统领王宫侍卫，身份显赫，又称“司羿”。“司”是世代相传从事某职业的意思，“司羿”就是世袭的官方射师。

羿打着“打倒昏君，拯救百姓”的旗号，趁太康出宫打猎，发动宫廷政变，将太康撵出了夏都斟鄩。《史记》里说，太康流亡民间，生死难料，“帝太康失国，昆弟五人，须于洛汭”，太康的五个弟弟在洛河边等他，没等到。

羿迫于舆论压力，假意扶持太康的弟弟仲康上台。傀儡君主仲康没过几年就死了，仲康的儿子相继位。羿大权在握，野心膨胀，见时机成熟，把相赶下了台，自己当上了君主，成了新一任“后”。古汉语中，“司”和“后”字形相似(一说是同一个字)，久而久之，“司羿”就变成了“后羿”。

后羿并没嘚瑟多久。他上台后也荒淫得不像样，他的心腹大臣寒浞依样画葫芦，用他对付太康的手段对付他，发动政变，把他赶下了台。

螳螂捕蝉，黄雀在后。为了个人利益去害人，早晚也会被人算计。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)