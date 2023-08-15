“王的女人”因何成了间谍

间谍是个相当隐蔽又相当活跃的特殊群体。人人都知道他们存在，却猜不出他们是谁——一旦间谍身份暴露，谜底揭开，那就是敌对双方你死我活之时。

间谍是个相当隐蔽又相当活跃的特殊群体。人人都知道他们存在，却猜不出他们是谁——一旦间谍身份暴露，谜底揭开，那就是敌对双方你死我活之时。

能在历史上留下姓名的间谍，要么是功成身退的，要么是虽败犹荣的。而那些无名间谍，隐匿于黑暗，亦消失于黑暗，没人记得他们是谁。

即便是已经“曝光”的间谍，也会以体面的社会身份出现。比如河洛名人伊尹，在公众眼里，是商朝开国名相、“中华厨祖”；著名美女妺(音同末)喜，公开身份是夏朝末代王后、夏桀最宠爱的女人。

其实，他俩都当过间谍，谍战故事就发生在伊洛河畔的夏都斟鄩。

施美人计，迷得昏君醉生梦死

洛阳偃师二里头遗址是夏都斟鄩故地。史载，夏朝自太康开始，历任君主皆定都斟鄩，“太康居斟鄩，羿亦居之，桀又居之”。

中国有史记载的间谍第一人，是夏代“女特工”女艾。

以色诱人是间谍史上最原始的手段，兵书上称为“美人计”。女艾相貌如何史书未提，不过，能当间谍，外表自然得讨人喜欢，智商、情商也要高于常人。

亡夏的间谍名单上，也有一名女间谍，那就是妺喜。史学家认为，她很可能是有施国(亦称有施氏国)打入夏都内部的卧底“女特工”。

夏桀是有名的昏君，荒淫残暴，好“收集”美女。

有施国是夏朝的一个小方国，年年纳贡。夏桀贪得无厌，横征暴敛，有施国招架不住，带头抗议，拒绝朝贡。

为了杀鸡儆猴，稳住江山，夏桀发兵攻打有施国。小国寡民，浴血奋战，终寡不敌众，兵败求和，向夏桀献出了牛羊、马匹和美女。妺喜就是“贡品”之一。

妺喜美艳动人，迷得夏桀神魂颠倒。《笠翁对韵》等古籍记载，为了和美人纵情享乐，夏桀命人造了一个大得可以划船的酒池，“一鼓而牛饮者三千人”，聚众狂欢，醉生梦死。

妺喜听见撕裂丝帛的声音就会笑。夏桀便命人搬来一堆名贵的丝帛，一一撕毁，只为逗妺喜一笑。

那时，很多人连身像样的粗麻衣服都穿不起，夏桀如此暴殄天物，搞得天怒人怨。

在这种历史背景下，伊尹的出现简直像是上天的安排。

求娶王女，只为得到治国之才

《鬼谷子》里说，伊尹“五就汤，五就桀”，是商汤安插在夏桀身边的“王牌间谍”。

《列子》等古籍记载，伊尹生在伊洛河畔，母亲是采桑养蚕的奴隶，父亲(养父)是有莘王的厨师。伊尹耳濡目染，学了一手好厨艺，总结了一套高明的烹饪理论，被尊为“厨师鼻祖”。

伊尹胸怀大志，不甘心一辈子当厨子伺候奴隶主，积极学习“尧舜之道”。有莘王见这小子谈吐不凡，对其刮目相看，破格让伊尹当“师仆”，教贵族子弟学习。

奴隶翻身当“师仆”，这可是轰动河洛的稀罕事。

商汤一直想扳倒夏桀，自己当老大。欲成大事，当然得招揽人才。《墨子》记载，商汤让彭氏之子驾车带自己去找伊尹。小彭说：“伊尹出身低贱，您怎能屈尊去见他？派人把他叫来就行。”商汤却非要亲自出面去拜会伊尹，以示尊重。

伊尹见到商汤不卑不亢，和商汤探讨治国方略，提醒商汤治国犹如烹饪，重在“以鼎调羹”“调和五味”。这和东周圣贤老子所说的“治大国若烹小鲜”是一个道理。

商汤大喜，就跟后世的刘备见到诸葛亮一般兴奋。他五次派人捧着重金聘请伊尹，可有莘王死活不肯放人。

无奈，商汤只好拿自己交换：他娶了有莘王的闺女，跟有莘王成了一家人。伊尹作为陪嫁奴隶，终于来到了商汤的身边。

里应外合，强强联手灭夏桀

史载，妺喜“与伊尹比而亡夏”。妺喜或许是被伊尹策反的“复仇者”。

在商汤的授意下，伊尹潜入夏都斟鄩刺探情报。他伪装身份获得了夏桀的信任，认识了王的女人妺喜。

《竹书纪年》记载，夏桀喜新厌旧，为了新入宫的两个美女冷落了妺喜。妺喜心生怨恨，为了打击夏桀，与伊尹里应外合，刺探夏朝国家机密，及时汇报给商汤。

夏桀倒行逆施，百姓敢怒不敢言，盼着夏朝早日灭亡。

伊尹得到这个重要情报，告诉商汤时机到了。商汤起兵灭夏，建立了商朝。

有人说，夏朝因女间谍而中兴，又因女间谍而亡国，女人真可怕。其实祸起萧墙，灭掉夏朝的不是“红颜祸水”，而是腐朽的统治阶级自己。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）