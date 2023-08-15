2023年法考客观题考试举行 洛阳考区报名人数创历史新高

16日至17日，2023年国家统一法律职业资格考试客观题考试举行，洛阳考区报名人数为4501人，较去年增加601人，再创历史新高。

16日至17日，2023年国家统一法律职业资格考试客观题考试举行，洛阳考区报名人数为4501人，较去年增加601人，再创历史新高。

本次考试，洛阳考区设洛阳职业技术学院会计学院、信息工程学院2个考点，共37个正式考场、2个备用考场。考试期间，洛阳考区在考点配备应急保障服务车、120急救车，服务身体不适考生。市司法局根据特殊考生的特殊需求，还专门安排手语老师提供“一对一”贴心帮助，全程提供暖心服务。

在此提醒广大考生，9月22日，司法部公布客观题考试成绩及合格分数线，2022年客观题考试保留有效成绩人员、2023年客观题考试成绩合格人员，可以报名参加今年10月15日的主观题考试。(洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王奇峰 王娟)