15日至16日，市委书记江凌深入栾川县，调研指导主题教育及县域经济发展、乡村振兴等工作，并进行巡林。

江凌到栾川调研指导主题教育开展及县域经济发展等工作

深入贯彻习近平生态文明思想

争当践行“两山”理论示范县

15日至16日，市委书记江凌深入栾川县，调研指导主题教育及县域经济发展、乡村振兴等工作，并进行巡林。他强调，栾川要深入贯彻习近平生态文明思想，坚定不移走生态发展之路，争当践行“两山”理论示范县。

江凌十分关注教育工作。他首先来到栾川县特殊教育学校看望广大师生，了解日常教学管理情况，对吴拥军校长为代表的特教老师多年来对学生的爱心、对教育的用心表示感谢，勉励他们再接再厉、不断提升特教工作水平。在赤土店镇外国语实验学校，江凌察看校园建设，听取教育教学改革情况汇报，强调要加大支持力度，打造一批功能齐备的农村寄宿制学校，抓好乡村少年宫建设，更好满足儿童“上好学”需要。

如何发挥独特优势，走好县域差异化发展之路？江凌先后到正在建设的“栾川印象”田园综合示范区、有色金属交易服务园区察看，指出要强化平台思维，坚持运营前置，建好用好特色产业公共服务平台，引入有经验的运营团队，更好整合资源，不断提升产业综合竞争力和话语权。江凌还深入洛钼集团采矿场，了解绿色矿山、智能矿山建设和生态修复治理情况。

在冷水镇东增河村，江凌察看高山蔬菜、树莓等特色产业发展及村卫生室、老年日间照料中心、共享餐厅运营情况，与镇村两级党员群众围绕基层主题教育、走好乡村振兴之路等进行座谈交流。他指出，要把开展主题教育和推动乡村振兴、走好绿色发展之路结合起来，聚焦发展所需，深入走访调研，找准问题、解决难题、推动发展，确保主题教育取得扎实成效。要系统研究乡村产业振兴问题，把握民宿经济发展趋势，用好山好水吸引年轻人和运营商发展民宿产业，走好农旅融合特色发展之路。

伏牛山国家级自然保护区(洛阳片区)是江凌的省级林长联系点。他深入庙子镇国储林建设基地进行巡林，强调要认真履行林草资源保护发展责任，加大日常巡护力度，切实保护好生态多样性、保障好生态安全。

在栾川县融媒众创空间，江凌强调县级融媒体中心要坚持守正创新，既牢牢坚持党对新闻舆论工作的领导，弘扬主旋律、传播正能量，做大做强主流舆论，又顺势而为加快挺进互联网主战场，建好新媒体矩阵，打造一批有影响力的自媒体公号，建好网红经济运营平台，更好服务地方特色产业发展。

江凌还调研了县城提质、特色街区建设工作，察看了原庙子化工厂污染问题整改、赤土店镇供排水一体化建设情况。

16日上午，江凌主持召开座谈会，听取栾川县工作汇报，对近两年栾川县域经济发展成效给予肯定。他强调，当前，第二批主题教育已全面启动，要强化群众观点，强化基层导向，强化拼抢意识，把为民造福作为最大政绩，多从基层角度看问题，多为基层减负，不断增强工作紧迫感，奋发有为开创县域发展新局面。要深入践行“两山”理论，持续加强生态建设，营造品种丰富、色彩斑斓、观赏性强的生态景观；持续抓好生态保护，在涵养、保护上下功夫，把绿水青山守护好；持续发展生态产业，因地制宜发展生态旅游、生态康养，不断做强生态优势、厚植发展优势。要用新思维做大文旅产业，全域推进、提质扩容，在重渡沟、老君山、县城等片区打造一批高端民宿集群，叫响“东有德清莫干山、西有栾川伏牛山”民宿品牌；把县城作为旅游目的地来打造，增添文旅调性，发力夜间消费，抓好城市民宿、度假公寓、特色街区建设，提升“休闲到栾川、享受慢生活”品牌影响力；强化资本思维，善用资本市场，不断提升城市投融资水平。要抓实乡村振兴，认真研判乡村演变趋势，找准乡村建设着力点，“一村一策”深入研究发展对策，常态化推进乡镇干部普遍直接联系群众工作，多措并举选好党支部带头人，把乡村建设和乡村旅游结合起来，强化务实作风，严防形式主义，在推进农业农村现代化中走在前列。

王军、赵莉、韩治群等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）