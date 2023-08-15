洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

江凌到栾川调研指导主题教育开展及县域经济发展等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.16 20:21

江凌到栾川调研指导主题教育开展及县域经济发展等工作
深入贯彻习近平生态文明思想
争当践行“两山”理论示范县

　　15日至16日，市委书记江凌深入栾川县，调研指导主题教育及县域经济发展、乡村振兴等工作，并进行巡林。他强调，栾川要深入贯彻习近平生态文明思想，坚定不移走生态发展之路，争当践行“两山”理论示范县。

　　江凌十分关注教育工作。他首先来到栾川县特殊教育学校看望广大师生，了解日常教学管理情况，对吴拥军校长为代表的特教老师多年来对学生的爱心、对教育的用心表示感谢，勉励他们再接再厉、不断提升特教工作水平。在赤土店镇外国语实验学校，江凌察看校园建设，听取教育教学改革情况汇报，强调要加大支持力度，打造一批功能齐备的农村寄宿制学校，抓好乡村少年宫建设，更好满足儿童“上好学”需要。

　　如何发挥独特优势，走好县域差异化发展之路？江凌先后到正在建设的“栾川印象”田园综合示范区、有色金属交易服务园区察看，指出要强化平台思维，坚持运营前置，建好用好特色产业公共服务平台，引入有经验的运营团队，更好整合资源，不断提升产业综合竞争力和话语权。江凌还深入洛钼集团采矿场，了解绿色矿山、智能矿山建设和生态修复治理情况。

　　在冷水镇东增河村，江凌察看高山蔬菜、树莓等特色产业发展及村卫生室、老年日间照料中心、共享餐厅运营情况，与镇村两级党员群众围绕基层主题教育、走好乡村振兴之路等进行座谈交流。他指出，要把开展主题教育和推动乡村振兴、走好绿色发展之路结合起来，聚焦发展所需，深入走访调研，找准问题、解决难题、推动发展，确保主题教育取得扎实成效。要系统研究乡村产业振兴问题，把握民宿经济发展趋势，用好山好水吸引年轻人和运营商发展民宿产业，走好农旅融合特色发展之路。

　　伏牛山国家级自然保护区(洛阳片区)是江凌的省级林长联系点。他深入庙子镇国储林建设基地进行巡林，强调要认真履行林草资源保护发展责任，加大日常巡护力度，切实保护好生态多样性、保障好生态安全。

　　在栾川县融媒众创空间，江凌强调县级融媒体中心要坚持守正创新，既牢牢坚持党对新闻舆论工作的领导，弘扬主旋律、传播正能量，做大做强主流舆论，又顺势而为加快挺进互联网主战场，建好新媒体矩阵，打造一批有影响力的自媒体公号，建好网红经济运营平台，更好服务地方特色产业发展。

　　江凌还调研了县城提质、特色街区建设工作，察看了原庙子化工厂污染问题整改、赤土店镇供排水一体化建设情况。

　　16日上午，江凌主持召开座谈会，听取栾川县工作汇报，对近两年栾川县域经济发展成效给予肯定。他强调，当前，第二批主题教育已全面启动，要强化群众观点，强化基层导向，强化拼抢意识，把为民造福作为最大政绩，多从基层角度看问题，多为基层减负，不断增强工作紧迫感，奋发有为开创县域发展新局面。要深入践行“两山”理论，持续加强生态建设，营造品种丰富、色彩斑斓、观赏性强的生态景观；持续抓好生态保护，在涵养、保护上下功夫，把绿水青山守护好；持续发展生态产业，因地制宜发展生态旅游、生态康养，不断做强生态优势、厚植发展优势。要用新思维做大文旅产业，全域推进、提质扩容，在重渡沟、老君山、县城等片区打造一批高端民宿集群，叫响“东有德清莫干山、西有栾川伏牛山”民宿品牌；把县城作为旅游目的地来打造，增添文旅调性，发力夜间消费，抓好城市民宿、度假公寓、特色街区建设，提升“休闲到栾川、享受慢生活”品牌影响力；强化资本思维，善用资本市场，不断提升城市投融资水平。要抓实乡村振兴，认真研判乡村演变趋势，找准乡村建设着力点，“一村一策”深入研究发展对策，常态化推进乡镇干部普遍直接联系群众工作，多措并举选好党支部带头人，把乡村建设和乡村旅游结合起来，强化务实作风，严防形式主义，在推进农业农村现代化中走在前列。

　　王军、赵莉、韩治群等参加。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
    科学认知HPV疫苗，筑牢宫颈癌预防第一线
        9月13日，以“践行健康生活方式，筑牢宫颈癌预防第一防线”为主题的宫颈癌疾病及HPV疫苗科普宣传活动在洛阳...
  • ·“9·15”中国减盐周：食物含盐量如何，单凭味觉判断不一定准
  • ·超火的酸梅汤能当饮料喝吗？答案来了
  • ·感染相同病毒 兄弟俩却患不同的病
    • 谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
    谷粟成熟季 乡间走一走
        初秋，田野里弥漫着丰收的喜悦，高粱挺直腰杆，谷子被饱满的穗子压弯……秋高气爽之时，去欣赏田园风光，感...
  • ·乡村蝶变满目新 如画美景邀您赏
  • ·自驾嶕峣山 休闲银洞河
  • ·漫游老街 寻味老城
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显率队赴深交所对接并在深圳开展...
  • 洛阳加快行政事业单位公物仓建设 让闲...
  • 国产首台套矿山重型装备特大型轴承在...
  • 电影《北狮英雄》先导片在洛开机
  • 出海新突破！中国一拖上半年出口拖拉...
  • 17日至22日，洛阳多阴雨天气
  • 后续报道：宜阳女孩6000公斤红薯已卖完
  • 洛阳二级以上医疗机构今日集中开展义...
  • 嵩县：邂逅食光 宴遇山珍
  • 让科技赋能产业，看“社区”里的百变...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    洁白的韭菜花

    荷影

    晨光染红的山沟沟

    初识曼陀罗 开花又结果
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605