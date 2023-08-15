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全市检察机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 洛阳检察 2023.09.14 13:08

　　9月12日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议，认真贯彻落实习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神以及党中央、省委、市委和最高检、省院有关部署要求，对全市检察机关主题教育工作进行动员部署。市检察院党组书记、检察长封勇出席会议并讲话，市检察院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

　　会上，宣读了《洛阳市人民检察院关于开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施方案》。封勇就开展主题教育作深入动员和全面部署。

　　会议强调，要提高政治站位，深刻认识开展主题教育的重大意义。扎实开展主题教育，是加强新时代检察机关法律监督工作的重要举措，是锻造过硬检察队伍的重要途径。全市检察机关要把主题教育作为当前重要政治任务，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉，高质量开展好这次主题教育。要锚定目标要求，全面系统落实主题教育工作安排。要在抓实理论学习上下功夫，切实把党的创新理论融入检察工作。要在深入调查研究上下功夫，切实推动解决难题。要在推动高质量发展上下功夫，切实提升专业素能、监督质效和为民服务水平。要在检视整改问题上下功夫，切实把“问题清单”转化为“成效清单”。要在强化建章立制上下功夫，确保主题教育所形成的制度机制常治长效。要加强组织领导，高标准高质量确保主题教育走深走实。要按照任务分工认真履行职责，切实做到主题教育与检察工作两手抓、两促进，强化督导检查，努力让人民群众感受到检察机关主题教育的成效，确保各项任务要求有序推进。

　　会议以视频形式开到基层院。市院班子成员、检委会专职委员、县处级干部、驻院纪检监察组副组长、各部门负责人和机关全体干警在市院主会场参加会议。基层院中层正职以上人员在各分会场参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：徐佳音 ]
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