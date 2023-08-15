省内外高校专家学者齐聚洛阳 共同探讨书院制改革实践路径

昨日，洛阳师范学院举办书院制育人模式暨“一站式”学生社区建设研讨会，来自西安交通大学、南方科技大学、上海大学、郑州大学等14所省内外高校的专家学者齐聚洛阳，共同研究探讨书院制育人模式暨“一站式”学生社区建设的实践路径。

昨日，洛阳师范学院举办书院制育人模式暨“一站式”学生社区建设研讨会，来自西安交通大学、南方科技大学、上海大学、郑州大学等14所省内外高校的专家学者齐聚洛阳，共同研究探讨书院制育人模式暨“一站式”学生社区建设的实践路径。

近年来，市委高度重视书院制改革，明确要围绕落实立德树人根本任务，深度研究书院制改革工作，形成“专业学院+书院”双院协同发展的育人格局，助力学生全面成长成才。当下，我市各大高校正全面推进书院制改革，河南科技大学“丽正书院”“河洛书院”、洛阳理工学院“致实书院”均取得良好成效。洛阳师范学院在进行试点探索的基础上，于今年起全面推广实施书院制育人模式暨“一站式”学生社区建设工作，高标准规划建设了问礼、龙门、立雪、开阳、鸿都5个书院和11个住宿书院，建立起覆盖全体学生的全员书院体系，持续深化“三全育人”，构建起书院、学院“双院”协同育人机制，形成三级育人体系。

会上，专家学者围绕书院育人课程体系构建、书院文化培育、心理健康支持等主题，分享交流书院制育人模式暨“一站式”学生社区建设的经验做法。会后，专家学者共同参观洛阳师范学院的11个住宿书院。

洛阳师范学院党委书记郭改英、校长郭海明，副市长任丽君参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 龙开松）