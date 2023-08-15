九皋山位于洛阳南部，《诗经》中有“鹤鸣于九皋，声闻于天”的名句，“九皋鹤鸣”是嵩县八景之一。九皋山多名峰，位于伊川县鸣皋镇中溪村西侧的帝台山，就是名峰之一，山巅有酒神庙，这里是酒文化的重要发源地。金秋九月，我们走进酒神庙，讲述一段酒文化故事。

九皋山位于洛阳南部，《诗经》中有“鹤鸣于九皋，声闻于天”的名句，“九皋鹤鸣”是嵩县八景之一。九皋山多名峰，位于伊川县鸣皋镇中溪村西侧的帝台山，就是名峰之一，山巅有酒神庙，这里是酒文化的重要发源地。金秋九月，我们走进酒神庙，讲述一段酒文化故事。

神妙莫测帝台山

《山海经·中山经》云：“高前之山，其上有水焉，甚寒而清，帝台之浆也，饮之者不心痛。”又云：“鼓钟之山，帝台之所以觞百神也。”

高前之山、鼓钟之山，都是指九皋山的北峰帝台山。高前，指九皋之前。“皋”，本意是水泽之地。“九”，数之极。“九皋”说明久远之前这里曾是泽国水乡，白鹤翱翔，草茂水丰，这是一个诗化的山水空间，江山如画，升平河清。帝台山有三泉，被称为龙三眼，是北溪、中溪、南溪的源头，此三溪东流入伊河。此山形如鼓钟，因此又称鼓钟之山。

帝台，就是七世炎帝明，他是华夏酿酒鼻祖。晋朝江统《酒诰》云：“酒之所兴，肇自上皇。”这个上皇，就是炎帝明。

炎帝明酿酒的地方在九皋山北峰帝台山。从九皋山沿伊河向北的山脉，到中溪村对面的双头寨入伊河，叫明山。从九皋山沿着明山向北的河流叫明水。在明水入伊河口附近有聚仙观，明山的北尽头有明泉。这些都是与炎帝明有关的历史印记。

《诗经·鹤鸣》云：“鹤鸣于九皋，声闻于天。鱼在于渚，或潜在渊。乐彼之园，爰有树檀，其下维谷。”《易经·中孚九二》云：“鸣鹤在阴，其子和之。吾有好爵，吾与尔靡之。”

《诗经》说的“其下维谷”，指帝台山三溪，就是“鸣鹤在阴”所在地。鹤为什么鸣于此？因为“乐彼之园，爰有树檀”。“檀”由“木”和“亶”构成。“亶”字有祭坛的含义，整个字的意思是种在祭坛上的树。那么，这个园，就是祭天之园。

“吾有好爵，吾与尔靡之。”是说祭祀必用酒。《山海经》里多次出现“酒”，无一例外都是“山经”部分作祭祀之用。

十月获稻酿春酒

《诗经》云：“八月剥枣，十月获稻。为此春酒，以介眉寿。”所谓春酒，指冬酿春熟之酒。春酒是一种民俗饮品，饮春酒是中国古代酒礼的重要组成部分，留下了“春酒夜来香”“春酒初熟醉还醒”“春酒饮日一杯长”等诸多诗句。

九皋山地区所产稻米品质优良，是古代酿酒的首选粮食。《后汉书·刘隆传》李贤注云：“稻米一斗得酒为上樽，稷米一斗为中樽，粟米一斗为下樽也。”

唐代宋之问《游陆浑南山自歇马岭到枫香林以诗代书答李舍人适》说：“晨拂鸟路行，暮投人烟宿。粳稻远弥秀，栗芋秋新熟。”他写的是九皋山一带的秋天美景。这种粳稻，就是著名的陆浑稻。白居易《饱食闲坐》诗赞道：“红粒陆浑稻，白鳞伊水鲂。庖童呼我食，饭热鱼鲜香。箸箸适我口，匙匙充我肠。八珍与五鼎，无复心思量。”

由于这里有陆浑稻，从炎帝明时代起，这里就是酿酒的中心。涂山氏之女，名叫女娇，她与大禹在九皋山完婚后，在此生下一女。《战国策》记载：“昔者，帝女令仪狄作酒而美，进之禹，禹饮而甘之。”《世本》说：“仪狄始作酒醪，变五味。”《吕氏春秋》也有“仪狄造酒”的记载。仪狄酿酒处，就在九皋山。因此，九皋山区不仅有历史悠久的鸣皋镇，也有以酒乡闻名的酒后镇。

魏晋时期，九皋山姜公垆酿造的九酝春酒为当时名酒。当时的洛阳，饮酒之风很盛。“竹林七贤”中的嵇康、阮籍、刘伶、王戎等人，皆“纵酒昏酣，遗落世事”。九皋山不仅有姜公垆，还有黄公垆，王戎的《经黄公垆有感》就提到“与嵇康、阮籍共酣饮于此垆”的饮酒往事，又写了自他们过世以后的哀伤之情，酒垆也有“邈若山河”的感觉了。

北魏孝文帝迁都洛阳后，姜公垆的掌柜姜从尚献九酝春酒，君臣品尝后，赞不绝口。当时，一罐九酝春酒，售价是一两黄金。因此，孝文帝给这种酒御赐名字为“一两黄”，定之为御酒，并为姜公垆题写了“一两黄御酒坊”的匾额。

从此，姜公垆的酒，直到北宋时期，一直是宫廷御酒，并通过丝绸之路和大运河，被带到遥远的地方。

酒神庙中说李白

酒神庙建于唐代，是一个规模很大的庙群，内有炎帝殿、仪狄殿、姜公殿、白堕殿等。这里的庙会，从腊月廿三，一直持续到次年正月的元宵节。这里的酒神庙会，实际上是一个春酒交易会，也是个长寿文化节。酒神庙经历代重修，已非原貌，但仍能从其中看到过去宏大的气势。

酒神庙中最醒目的建筑是酒仙殿，这是祭拜李白的一座建筑。那么李白与这里有什么关系呢？

李白被称为“酒仙”，以豪饮而闻名天下。《襄阳歌》里的“百年三万六千日，一日须倾三百杯”便是生动写照。许多著名诗文都是他在半醉半醒间一挥而就的，令人称奇。

为寻访美酒，李白多次来到九皋山。李白有一位好友岑夫子(岑勋)，就隐居在九皋山的帝台山。与李白结伴而来的是丹丘生(元丹丘)。他们三人结伴登九皋、观鹤、赏月、饮酒，李白《酬岑勋见寻就元丹丘对酒相待以诗见招》记其事：“黄鹤东南来，寄书写心曲。倚松开其缄，忆我肠断续。不以千里遥，命驾来相招。中逢元丹丘，登岭宴碧霄。对酒忽思我，长啸临清飙。”

他在这里还写下了《鸣皋歌送岑征君》《鸣皋歌奉饯从翁清归五崖山居》《鹤鸣九皋》《将进酒》等名篇。《将进酒》通篇都讲饮酒，用豪迈的气势来写饮酒，把它写得很壮美。全诗洋溢着豪情逸兴，具有出色的艺术成就。

宋代理学家程颢家居九皋山下，他与邵雍等人常到酒神庙，品酒赏景赋诗。程颢《秋月》云：“清溪流过碧山头，空水澄鲜一色秋。隔断红尘三十里，白云红叶两悠悠。”邵雍《伊川吟》云：“休嗟流年随逝水，但将清景逐闲情。山河天下从来广，日月林间长自明。幸有园林供笑傲，岂无诗酒乐升平。如何更得烟霞侣，好向伊川老此生。”

清朝康熙年间，户部侍郎田雯奉旨祭拜九皋山、酒神庙，其《酒神》诗云：“今番祀酒神，豚蹄誓不用。大呼老刘伶，来作酒德颂。”

酒文化是河洛文化的重要组成部分，酒渗透于整个中华文明史中，从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面，在中国人生活中都占有重要的位置。传承河洛酒文化，是当代洛阳经济文化发展的需要。（郑贞富）