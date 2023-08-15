洛阳市委召开专题会议 研究机场建设、支持优质存量企业发展等工作

12日，市委召开专题会议，研究洛阳机场改扩建和城市候机楼规划建设、支持优质存量企业发展、洛邑古城周边交通组织工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究机场建设、支持优质存量企业发展、洛邑古城周边交通组织工作

江凌主持 徐衣显参加

12日，市委召开专题会议，研究洛阳机场改扩建和城市候机楼规划建设、支持优质存量企业发展、洛邑古城周边交通组织工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取机场建设及航线航班开通情况汇报，研究洛阳机场三期改扩建、城市候机楼规划建设工作。会议指出，洛阳机场三期改扩建是事关洛阳发展全局的重大基础设施项目。要准确把握航空运输未来发展大势，深入分析洛阳航班客流量发展趋势，精准测算洛阳机场未来运输需求，加强与国家民航局、国家民航飞行学院及省直有关部门对接，深化共识、争取主动，扎实做好前期工作，科学确定建设标准，全力争取新建跑道和航站楼获批，务实开展现有航站楼改造提升，有效提升洛阳机场综合承载力。立足洛阳现阶段发展所需，规划建设城市候机楼，对提升游客便捷度、节约出行候机时间、增加旅游消费、盘活存量资产等具有一举多赢的重要作用。要坚持运营前置、优化服务模式，与省机场集团合作布局建设城市候机楼，有效补上洛阳机场服务短板，给市民游客提供更便利、更舒适的出行体验。

推动优质存量企业做大增量，是市委加快构建现代化产业体系的重要部署。会议听取市政府关于支持优质高成长性存量企业做大增量的情况汇报。按照部署，我市首批选定12家优质高成长性存量企业给予支持，建立“领导分包+专班推进”机制帮助企业解决实际问题，推动企业做大做强。会议强调，洛阳产业基础雄厚，拥有一批在行业内有影响力的优质企业，在存量上持续做大增量，对洛阳产业发展意义重大。要精选确定符合未来产业方向、有利于结构优化、具有比较优势、成长空间大的优质存量企业，出台支持政策，加大服务力度，引导企业扩大产能、延伸产业链，在短时间内形成新优势、提升竞争力。要提升政策针对性实效性，坚持“以增定奖”，确保政策支持与企业贡献挂钩；坚持“一企一策”，逐一确定政策，有效解决企业诉求。要认真梳理财政涉企资金，坚持优中选优，细化操作办法，使惠企资金真正做到取之于企、用之于企。

今年以来，随着洛邑古城文旅产业“出圈”，景区周边通行压力持续增大，市民游客对改善交通组织呼声很高。按照市委要求，市直有关部门积极回应群众关切，将采取路口改造、增设停车场、优化出租车等车辆停靠秩序、开通定制公交等“组合拳”，有效提升洛邑古城周边通行效率。会议听取洛邑古城周边交通组织优化提升方案汇报。会议强调，要强化城市提质的系统思维，统筹快行和慢行交通，统筹近期和远期需求，统筹工程和非工程措施，通过设置单行线、路口渠化改造等措施减少九都路车流量，强化九都路以南区域落客功能，用好周边停车场资源，规范九都路沿线停车秩序，提升地铁连通洛邑古城便利度，开通洛邑古城、丽景门、应天门旅游公交环线，加大“电三电四”非法载客治理力度，加强与铜驼暮雨、隋唐大运河公园等片区联动发展，推动洛邑古城周边交通秩序有明显改善。

徐衣显、王军、张玉杰、陈功、李新红、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)