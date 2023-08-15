把市井新生活装进“菜篮子”

“让我凌晨起床的不仅有梦想，还有家门口的早市。”店铺古香古色，美食刺激味蕾，还能看川剧变脸、汉服走秀等演出，“农贸市场+美食广场+演艺活动”既“接地气”又“出片”……看晚报，老城区周公市场等农贸市场从以前的“脏乱差”，变身为时尚的年轻人打卡地，引发关注和热议。

“让我凌晨起床的不仅有梦想，还有家门口的早市。”店铺古香古色，美食刺激味蕾，还能看川剧变脸、汉服走秀等演出，“农贸市场+美食广场+演艺活动”既“接地气”又“出片”……看晚报，老城区周公市场等农贸市场从以前的“脏乱差”，变身为时尚的年轻人打卡地，引发关注和热议。

柴米油盐，聚拢起是烟火，铺展开是人生。熙熙攘攘的农贸市场，串联起人们的一蔬一饭，化作舌尖上的万千滋味，是平凡小日子和城市烟火气的归处。洛阳不少农贸市场有老式建筑，映现出古都风貌，历史韵味十足，承载着许多人的青春记忆。改造农贸市场，留住历史文化记忆，更好地满足市民生活需求，也考验着整个城市的智慧。

有人说，从菜市场的情景大概可以看到一座城市的样子。苏州姑苏区双塔市集实施改造，将一个传统的农贸市场打造成兼具多种社区生活服务与生活美学的“城市会客厅”。在这里，生鲜区和小食区打通，让居民能第一时间享受到大闸蟹等新鲜美味，同时引进了奶茶店、咖啡店、小酒馆等多种新业态，可以喝咖啡、饮茶、饮酒、读书，为苏州人带来全新的生活体验。这启发我们：农贸市场不光可以买肉买菜，也可以是时尚的社交场所、治愈的休闲空间。

人们向往更精致的生活，或许烟火气里可以加些时尚感。今年以来，我市将农贸市场列入城市“微改造”重点，在改变市场环境脏乱差等“颜值”的同时，更加注重“功能”提升，丰富消费业态，引入地方特色小吃、特色农副产品和文旅文创产品，以更加多元的选择、更加个性的货品、更有情调的社交属性吸引更多年轻人走进农贸市场。

当然，价格亲民的“菜篮子”，仍是农贸市场不变的底色。改造并不意味着只顾“面子”，丢了“里子”，改造的深层意义，是把市井新生活装进“菜篮子”，让居民以更舒适的状态，将逛农贸市场变成一件既能满足生活之需又能享受生活之美的乐事。(洛谭)