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市委主题教育领导小组第一次会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.10 16:01

市委主题教育领导小组第一次会议召开
江凌主持 徐衣显、杨骁参加

　　9日，市委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组第一次会议召开，深入学习习近平总书记关于主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委主题教育领导小组部署要求，研究我市主题教育相关具体工作。市委书记、市委主题教育领导小组组长江凌主持会议并讲话。

　　会议审议了市委主题教育领导小组工作规则、市级领导主题教育联系指导县区和市直部门工作安排、县处级以上领导班子和领导干部主题教育规定动作清单、主题教育理论学习方案和市级领导干部理论学习具体安排、主题教育调查研究实施方案及市级领导班子和领导干部调查研究任务清单等文件，要求对照党中央和省委要求，统筹做好谋划，推动主题教育高质量开展。

　　江凌指出，在全党深入开展主题教育，是党中央作出的重大战略部署，对于加强党的思想建设、维护党的团结统一、激励党员干部担当作为、推进党的自我革命具有十分重要的意义。市委主题教育领导小组要全面准确把握党中央和省委部署要求，带头抓好学习，吃透精神实质，把握核心要义，确保我市主题教育符合中央要求、契合洛阳实际、实现预期目标。要深度研究工作，抓好分类推进，科学确定学习内容、方式和载体，在做深做实“规定动作”上下功夫，切实加强对县区和基层的具体指导，确保主题教育取得扎实成效。要增强政治敏锐性，既善于发现总结推广典型经验做法，又及时发现苗头性问题，做好引正纠偏，确保主题教育方向不偏、靶心不移。要加强上下沟通衔接，做好同第一批主题教育的承接落实，在调研转化深化上下功夫，更加注重解决问题、推动发展。要树立“一盘棋”思想，强化工作统筹，力戒形式主义，推动主题教育深入扎实开展，不断汇聚推进现代化洛阳建设的磅礴力量。

　　徐衣显、杨骁、王军、祁建峰、王森等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 白云飞）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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