洛阳市与泰国正大集团签订合作备忘录

7日下午，我市与泰国正大集团签订合作备忘录，将在文化旅游、商业、新能源等领域深化合作、共谋发展。

我市与泰国正大集团签订合作备忘录

江凌与李绍祝举行工作会谈 徐衣显代表我市签约 洪波、吴孟铎参加

7日下午，我市与泰国正大集团签订合作备忘录，将在文化旅游、商业、新能源等领域深化合作、共谋发展。

市委书记江凌与泰中促进投资贸易商会主席、泰国正大集团资深副董事长李绍祝举行工作会谈。市长徐衣显代表我市签约，泰国正大集团执行副总裁、正大商业地产企业中国区董事长洪波，省文旅集团董事长吴孟铎参加会谈及签约。

江凌对正大集团为洛阳经济社会发展和对外交流作出的贡献表示感谢。他说，洛阳文旅资源丰富，是一座自带流量的城市，也是国内外游客了解中国历史、感悟中华优秀传统文化的重要窗口。希望正大集团发挥优势，当好洛阳与泰国有关方面交流合作的纽带，在直飞航线开通、产品推介、游客互送等方面深化合作，更好满足游客文旅消费新需求。洛阳将为正大集团在洛合作提供一流环境和服务，努力实现共赢发展。

正大国际广场及开元湖周边区域地处洛阳城市核心区域，是洛阳确定的特色商业街区重要片区。江凌表示，要坚持整体改造提升思路，精准定位消费群体，注重年轻态消费场景营造；积极改造街区形态，注重街区尺度和空间，统筹抓好广场、周边街道等联动提升；将引流和消费统一起来，把业态定位好、把氛围营造好、把品位提升好，着力打造特色鲜明的时尚潮流街区。

李绍祝表示，泰国正大集团与洛阳有着良好的合作基础。将进一步发挥正大集团资源优势，聚焦文旅文创、商业运营等产业，当好泰国有关方面与洛阳之间强化旅游合作的桥梁，在开通国际航班、引进国际游客、推动商业业态更新等方面深化合作，推动双方合作取得更丰硕成果。

根据合作备忘录，双方将深化洛阳与泰国双向文旅交流，以开通洛阳至泰国航线为起点，着力打造我国中西部地区中泰文旅交流集散地；依托正大商业综合体，打造年轻化文商旅消费新业态；围绕新能源汽车整车、新能源汽车核心零部件、储能设备生产等领域，在洛阳新建高端装备制造基地。

泰国正大集团地产企业中国区CEO曹建华，泰国正大集团副总裁、正大工业集团资深副总裁傅学军，泰国正大集团绿洲米业计划首席战略官黄建海，省文旅集团监事会主席李大伟，市领导王军、张玉杰、牛刚等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)