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江凌到新安县调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 22:42

江凌在新安县调研时强调
巩固制造业优势 促进群众持续增收
在县域经济高质量发展中走在前作示范

　　5日，市委书记江凌到新安县调研产业发展、乡村振兴、新型城镇化等工作，强调要认真落实市委决策部署，巩固制造业优势，促进群众持续增收，统筹好发展和安全，奋力在县域经济高质量发展中走在前、作示范。

　　制造业是新安县的支柱产业。在新强联风电轴承产业园，江凌鼓励企业抢抓新能源产业风口，前瞻谋划布局，用好资本市场，打造高端风电轴承全产业链，加快形成百亿级产业集群。在中钢洛耐特种碳化硅新材料项目现场，江凌察看研发生产和新产品展示，鼓励企业加快转型升级，不断提高产品附加值和市场竞争力。万省生物工程科技公司是一家烘焙食品行业龙头企业，江凌勉励企业紧盯消费升级趋势，丰富产品品类，提升设计水平，拓展消费场景，严把食品安全，进一步做大规模、打响品牌。

　　推进乡村振兴是县域发展的重中之重。在五头镇区，江凌深入社区体育公园、中心小学和初级中学，察看集镇建设和服务配套，强调要做强集镇功能，积极推进农村撤点并校，加快寄宿制学校建设，着力提升集镇承载力。在仓头镇张村村乡里中心，江凌与干部群众亲切交流，详细询问服务运营情况，指出要坚持问需于民，把公益性服务和市场化运营结合起来，着力实现可持续发展。畛桥农业联合中科院郑州果树研究所打造樱桃组培中心，江凌鼓励科研工作者做好农业科研成果转化和技术推广，带动更多群众增收致富。

　　县城是城乡融合发展的关键支撑。江凌来到新安中医院迁建项目，了解医疗服务体系建设情况；走进黛眉水街，考察特色商业街区布局；深入铁门镇辛庄社区，调研邻里中心建设。他指出，推进以县城为重要载体的城镇化建设，要把准人口转移趋势，科学优化县城国土空间规划，更加注重产业支撑，切实以产业发展吸引集聚人口、带动城市提质。

　　调研中，江凌主持召开座谈会，听取新安县工作汇报。他强调，要深度研究工作，找准关键抓手，以紧起来、实起来、活起来的氛围，把工作抓具体、抓深入，持续营造良好政治生态，奋力在县域经济发展中走在前、作示范。要巩固制造业优势，抓好开发区提质增效，统筹推进园区规划建设、服务配套提升、“三化三制”改革、产业腾笼换鸟等工作，更好发挥开发区的主阵地主战场主引擎作用；抓好铝钛产业结构调整，深入践行“双碳”战略，下决心推动电解铝产业向铝精深加工产业转型，努力实现换道领跑；加快做强优势产业，聚焦风口领域，凝心聚力打造具有竞争优势的产业集群。要扎实抓好民生改善，把促进群众增收作为首要职责，加快推进种植结构调整，精准开展劳动力技能培训，大力发展民宿经济，千方百计拓宽农民增收渠道；着力解决突出民生问题，优化县城教育资源布局，积极推进农村撤点并校和寄宿制学校建设，加快构建县乡村一体化医疗服务体系，因地制宜探索农村养老模式，让群众过上更有品质的幸福生活；务实办好乡里中心和邻里中心，从群众需求出发，集约配置服务内容，不断提升群众获得感幸福感。要统筹发展和安全，强化风险意识，坚持问题导向，有效管控化解各类风险隐患，为县域高质量发展营造安全稳定的社会环境。

　　王军、韩治群等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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