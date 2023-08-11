洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

二里头遗址：中国最早发现五谷齐聚的地方
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.05 08:47

二里头遗址出土的炭化五谷(视频截图)

　　近日，大型系列纪录片《寻古中国·稻谷记》在中央电视台综合频道播出。该纪录片中提到，二里头遗址是中国最早发现五谷齐聚的地方，吸引众多观众、网友关注。

　　纪录片中介绍，二里头遗址是距今3800多年的夏朝中晚期都城，考古工作者在遗址的不同区域，分别发现了粟、黍、稻、小麦和大豆(合称五谷)的炭化遗存。

　　二里头的稻谷从何而来？先秦古籍《尚书·禹贡》中记载了夏王朝时期的贡赋标准：“四百里粟，五百里米。”二里头夏都遗址博物馆馆长赵晓军介绍，二里头遗址距离洛河约两公里，夏王朝时期，洛河的水运应该较为发达，源自长江流域的稻米或许是借助便利的水运条件，作为贡赋被送往二里头。

　　鼎盛时期的二里头居住着大约两万人，单靠贡赋来解决吃饭问题，似乎不太可行。这些水稻有没有可能是当地种植的呢？“根据对中原地区龙山时期和二里头时期出土的动物、植物标本进行研究、复原，可知当时的环境应该比现在温暖、湿润，大概相当于亚热带气候，所以二里头周边的中原地区是适宜种水稻的。”中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头工作队队长赵海涛介绍，20世纪90年代以前，二里头遗址所在区域的村庄还种植有大量水稻。

　　在二里头遗址周边区域，考古工作者曾发现很多与二里头遗址同时期的小型聚落遗址。这些遗址大多有丰富的稻田遗存，而且有大量的农业工具，这或许意味着彼时的古人已经展开了成熟的农业生产活动，其中稻作占了很大比重。这些都可能为二里头都城的“粮食安全”提供保证。不过，二里头遗址绝大多数人骨的碳氮稳定同位素显示，当时普通居民主要食用以小米为主的碳三类植物，而不是食用以水稻为主的碳四类植物。因此，专家推测稻谷可能是专供少数贵族食用的。

　　中国社会科学院考古研究所研究员许宏认为，中原地区能够抢占先机，最先步入青铜时代、最先出现广域王权国家，并引领整个东亚大陆的古代文明潮流，与多元农业在二里头遗址的交汇不无关系。3800多年前的二里头，农业品种丰富，使得其有扎实的生态基础，并具备了较强的抗风险能力。

　　如今，走进二里头夏都遗址博物馆，从展柜中可以看到不少二里头遗址出土的植物刻符。它们似乎模拟、刻画了植物生长的不同阶段，其中甚至可以找到与禾苗颇为相似的形象。

　　纪录片总结认为，随着全新的王朝“夏”在中原诞生，上古中国开始告别“满天星斗”的古国时代，这些与稻谷的传播之路有着深远关联。北京大学考古文博学院副教授秦岭认为，稻作文明的传播，在中华文明多元一体的进程中发挥了关键性的作用。同时，稻作文明使得北方地区能够逐步采用“五谷丰登”的复合经济模式，最终形成中华文明的多元一体特征。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    惊醒后手脚麻木，是得了急性脑梗吗
    惊醒后手脚麻木，是得了急性脑梗吗
    惊醒后手脚麻木，是得了急性脑梗吗
        近日，62岁的张先生半夜被异响惊醒后，心跳加速。他赶紧起床和老伴儿一起查看，原来是厨房的案板倒了。张先...
  • ·饭菜晾凉再放冰箱 您做错了
  • ·为啥鲜核桃仁比干核桃仁更好吃
  • ·换季孩子皮肤过敏怎么护理？
    		•
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
    漫游老街 寻味老城
        在洛阳老城，您可以感受千年洛阳厚重的文化底蕴，细品历史遗存的独特魅力。
  • ·生态画卷美 且动且品味
  • ·省运会 体育潮 共赴健身之约吧！
  • · 城市漫游正流行 品读洛城亦相宜
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳明确规定 物业这些行为属违法违规
  • 绿地景观星罗棋布 彰显洛阳城市魅力【...
  • 洛阳职业技术学院二期项目加紧推进
  • 洛阳：地下连通 乡村复兴
  • 提醒！洛阳部分车管业务9月6日暂停办理
  • 创新提速！中国一拖研发“超级大脑”...
  • 隋唐洛阳城国家遗址公园与龙门石窟暑...
  • 青海省人大常委会调研组来洛调研
  • 中共洛阳市委召开党外人士座谈会
  • 最高获9万元奖金！全国业余围棋大赛总...
    		•
    百姓呼声
    投诉:城市停车平台多扣费且联系不上客服
    地矿双语要求学生提供三甲医院体检报告？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    晨练

    晨钓

    隋唐园里小精灵

    芝麻开花节节高
    /芙蓉不及美人妆
    /洛阳老城采风
    /荷塘晨曲
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605