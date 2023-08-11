二里头遗址：中国最早发现五谷齐聚的地方

近日，大型系列纪录片《寻古中国·稻谷记》在中央电视台综合频道播出。该纪录片中提到，二里头遗址是中国最早发现五谷齐聚的地方，吸引众多观众、网友关注。

二里头遗址出土的炭化五谷(视频截图)

近日，大型系列纪录片《寻古中国·稻谷记》在中央电视台综合频道播出。该纪录片中提到，二里头遗址是中国最早发现五谷齐聚的地方，吸引众多观众、网友关注。

纪录片中介绍，二里头遗址是距今3800多年的夏朝中晚期都城，考古工作者在遗址的不同区域，分别发现了粟、黍、稻、小麦和大豆(合称五谷)的炭化遗存。

二里头的稻谷从何而来？先秦古籍《尚书·禹贡》中记载了夏王朝时期的贡赋标准：“四百里粟，五百里米。”二里头夏都遗址博物馆馆长赵晓军介绍，二里头遗址距离洛河约两公里，夏王朝时期，洛河的水运应该较为发达，源自长江流域的稻米或许是借助便利的水运条件，作为贡赋被送往二里头。

鼎盛时期的二里头居住着大约两万人，单靠贡赋来解决吃饭问题，似乎不太可行。这些水稻有没有可能是当地种植的呢？“根据对中原地区龙山时期和二里头时期出土的动物、植物标本进行研究、复原，可知当时的环境应该比现在温暖、湿润，大概相当于亚热带气候，所以二里头周边的中原地区是适宜种水稻的。”中国社会科学院考古研究所副研究员、二里头工作队队长赵海涛介绍，20世纪90年代以前，二里头遗址所在区域的村庄还种植有大量水稻。

在二里头遗址周边区域，考古工作者曾发现很多与二里头遗址同时期的小型聚落遗址。这些遗址大多有丰富的稻田遗存，而且有大量的农业工具，这或许意味着彼时的古人已经展开了成熟的农业生产活动，其中稻作占了很大比重。这些都可能为二里头都城的“粮食安全”提供保证。不过，二里头遗址绝大多数人骨的碳氮稳定同位素显示，当时普通居民主要食用以小米为主的碳三类植物，而不是食用以水稻为主的碳四类植物。因此，专家推测稻谷可能是专供少数贵族食用的。

中国社会科学院考古研究所研究员许宏认为，中原地区能够抢占先机，最先步入青铜时代、最先出现广域王权国家，并引领整个东亚大陆的古代文明潮流，与多元农业在二里头遗址的交汇不无关系。3800多年前的二里头，农业品种丰富，使得其有扎实的生态基础，并具备了较强的抗风险能力。

如今，走进二里头夏都遗址博物馆，从展柜中可以看到不少二里头遗址出土的植物刻符。它们似乎模拟、刻画了植物生长的不同阶段，其中甚至可以找到与禾苗颇为相似的形象。

纪录片总结认为，随着全新的王朝“夏”在中原诞生，上古中国开始告别“满天星斗”的古国时代，这些与稻谷的传播之路有着深远关联。北京大学考古文博学院副教授秦岭认为，稻作文明的传播，在中华文明多元一体的进程中发挥了关键性的作用。同时，稻作文明使得北方地区能够逐步采用“五谷丰登”的复合经济模式，最终形成中华文明的多元一体特征。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)