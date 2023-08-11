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中共洛阳市委召开党外人士座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.09.04 22:11

市委召开党外人士座谈会
江凌讲话 杨骁、孙延文参加

　　4日，中共洛阳市委召开党外人士座谈会，向各民主党派、工商联和无党派人士代表通报2023年上半年全市经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作情况，听取大家的意见建议，集思广益、凝心聚力，推动洛阳发展再上新台阶。市委书记江凌出席会议并讲话。

　　座谈会上，民革洛阳市委会主委程相朝、民盟洛阳市委会专职副主委焦海祥、民建洛阳市委会主委魏险峰、民进洛阳市委会主委任丽君、农工党洛阳市委会专职副主委张丽聪、九三学社洛阳市委会主委王燕飞、致公党洛阳总支部主委蔡根喜、市工商联主席侯建军、无党派人士代表张海朝先后作了发言。大家对今年以来洛阳经济社会发展、党风廉政建设和反腐败工作成效给予充分肯定，并就转变思维观念、优化人口结构、推进城市提质、抢抓“双碳”机遇、发展民营经济、培育高成长性企业等提出意见建议。

　　江凌认真听取发言，不时插话与大家就有关问题进行交流探讨，代表中共洛阳市委对党外人士积极发挥优势、共同推动洛阳发展表示感谢。他说，今年以来，面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的任务，全市上下认真落实党中央、省委重大决策部署，保持了经济社会发展的良好态势，干事创业氛围日益浓厚，城市关注度、美誉度不断提升，有效提振了社会各界特别是企业家的发展信心，现代化洛阳建设迈出坚实步伐。当前至今年年底仅剩不足4个月时间，做好改革发展稳定工作，需要汇聚起全市方方面面的力量。希望各民主党派、工商联和无党派人士切实发挥优势、担当作为、献智出力，为奋力完成全年目标、重振洛阳辉煌作出更大贡献。

　　江凌强调，要把思想和行动统一到党中央的重大判断和决策部署上来，深刻认识到我国经济长期向好的基本面没有改变，立足长期大势、认识当前形势，充分估计面临的困难，敏锐把握新一轮产业变革、建设全国统一大市场、新的消费需求不断涌现、国家实施逆周期调节等带来的机遇，善于危中寻机、化危为机，奋力攻坚闯难关，在现代化建设新征程中拼出一片新天地。要积极履职尽责，强化使命担当，主动将自身所长与中心大局所需结合起来，聚焦中共洛阳市委确定的各项重点工作参政议政，深入开展调研，多提真知灼见；发挥独特优势，在党外人士中广泛凝聚共识，做好对民营企业家的思想政治引领，开展面向社会公众特别是新社会阶层的宣传引导工作，把全社会的发展信心提振起来、合力凝聚起来；加强多党合作，着力巩固好团结统一、加快发展的良好局面，把现代化洛阳建设不断推向前进。要突出政治引领，加强自身建设，希望各民主党派、工商联组织强化抓班子、带队伍的意识，坚决和中共中央保持高度一致，着力抓好队伍的思想、能力、作风建设，在重振洛阳辉煌中展现更大担当作为。

　　杨骁、孙延文、王军、张玉杰、安颖芳等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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