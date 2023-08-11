立起文化自信的“魂”——省运会“出圈”启示录之三

“是‘出圈’全球啊！超赞的！”在抖音平台上，洛报集团“洛平说”关于河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会(简称省运会)开幕式的网评，一位IP地址为中国台湾的网友的短短几个字评论，收获近3000个点赞！“陕西发来贺电”“四川表示这很中国”“鲁鲁认为洛洛干得漂亮”……大江南北的网友热情点赞，千言万语汇成一句话：“这是洛阳的自豪，也是中国人的自豪！”

开幕式现场

“是‘出圈’全球啊！超赞的！”

在抖音平台上，洛报集团“洛平说”关于河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会(简称省运会)开幕式的网评，一位IP地址为中国台湾的网友的短短几个字评论，收获近3000个点赞！“陕西发来贺电”“四川表示这很中国”“鲁鲁认为洛洛干得漂亮”……大江南北的网友热情点赞，千言万语汇成一句话：“这是洛阳的自豪，也是中国人的自豪！”

当一个省运会唤起全体中国人强烈的文化自信，其“出圈”原因便不言自明。事实上，我市正是把“突出文化底蕴”作为办好省运会的重要标准，从“以城市为背景、以遗址为舞台”，到“着力凸显洛阳文化”，再到“彰显盛世隋唐气象”，力求凸显“河南气派”“洛阳特色”，充分展示中原文化、河洛文化的厚重和大气，以文化“出圈”带动城市和体育共同出彩。

聚焦“最精华”，展示“千年神韵”

如果问一个洛阳人，什么词能代表省运会为其带来文化自豪感，“千年神韵”算一个。

中国唯一“神都”、最早的中国、丝路东方起点、天下之中……几个具有中国乃至世界意义的洛阳文化标识加在一起，意味着这份骄傲和自豪，不仅是洛阳的，更是全体中国人的。

正是有着这样的深刻认识，对于凸显洛阳文化魅力，开闭幕式策划团队自始至终都高度重视。开幕式总导演陈雷说：“在漫长的历史长河中，中原文化始终占据着重要位置，而十三朝古都洛阳是中原文化最璀璨的明珠。”闭幕式总导演李维佳说：“自古洛阳天街就是繁华热闹的地方，我们希望能实现某种历史的呼应，凸显古都的厚重和活力。”

从展现“十三朝”演变的“日晷”，到寓意“天下之中”的“中”字形舞台，从演绎李白与杜甫、老子与孔子的伟大相遇，到谋划呼应历史的“天街狂欢夜”，两位总导演“剧透”时津津乐道的盛会元素，无不是聚焦古都洛阳最精华、最耀眼的部分，旨在让国人产生共情、共振、共鸣。