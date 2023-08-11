昨日，市政协召开“聚焦提升功能品质，建设让洛阳人民更加幸福的城市”专题协商会，通过“面对面”“互动式”协商，倾听各界意见建议，积极回应公众关切，协力推动现代化洛阳建设，不断满足人民群众美好生活新期待。市委书记江凌出席会议并讲话，市政协主席孙延文主持会议。

市政协“聚焦提升功能品质，建设让洛阳人民更加幸福的城市”专题协商会召开

江凌出席并讲话 孙延文主持

昨日，市政协召开“聚焦提升功能品质，建设让洛阳人民更加幸福的城市”专题协商会，通过“面对面”“互动式”协商，倾听各界意见建议，积极回应公众关切，协力推动现代化洛阳建设，不断满足人民群众美好生活新期待。市委书记江凌出席会议并讲话，市政协主席孙延文主持会议。

会上，市政府通报了全市城市提质工作情况。与会政协委员、民主党派代表、基层群众代表踊跃发言，分别围绕老旧小区改造、城市中轴线建设、邻里中心建设、道路改造提升和公共基础设施建设等协商议题，提出意见建议。各有关部门紧扣工作实际逐一作出回应。

江凌边听边记，不时与大家互动交流，要求有关部门认真梳理研究，切实把协商成果转化为城市提质的实际成效。他强调，要聚力推动老旧小区改造，坚持标本兼治，在改善居住条件、提高环境品质的同时，重点解决加装电梯、物业管理、社区治理等问题；加强统筹衔接，统筹做好规划设计、工程建设、资源整合、相邻小区联动改造等工作；建立共担机制，加大政府支持力度，推动社会力量参与，合理落实居民出资责任，形成多方共担的资金筹措机制；强化群众参与，广泛征求群众意见，发挥自治组织作用，形成推动工作强大合力；强化立法保障，针对老旧小区改造中的突出问题积极推动地方立法，切实把民生实事办到群众心坎上。要聚力推动城市中轴线建设，围绕提升城市现代轴线，高质量建设城市阳台，保留城市记忆，融合现代功能，塑造城市开放性公共聚合空间，着力打造洛阳版“城市外滩”；围绕隋唐洛阳城历史轴线保护利用，以对历史高度负责的态度，科学做好天津桥规划设计，整体谋划打造天街十二坊，加快推动隋唐洛阳城宫城区建设，更好展示古都格局气象；围绕做强新文旅产业，强化颠覆性创意，用好互联网传播，以新思维、新理念打造更具号召力的文旅目的地产品，不断激发消费活力。要聚力推动公共服务进社区，分级合理布局邻里中心和社区体育公园，引入运营主体，做好制度设计，努力实现可持续发展，不断增强群众享受公共服务的均衡性、可及性和便利度。要聚力推动重大基础设施建设，加快推进呼南高铁焦洛平段、洛阳机场三期改扩建等重大项目，破解对外交通瓶颈问题；坚持以系统思维优化城市交通组织，既加快推进主要道路快捷化改造，又注重用好“微改造”理念和非工程性措施，让城市通行更加顺畅；加快推进中心城区供水水质提升，用好故县水库引水工程，谋划前坪水库市区引水工程，切实降低自来水硬度，让群众享用更高质量的饮用水；加快推进教育、医疗资源优化布局，持续提升城市功能品质，着力建设让洛阳人民更加幸福的城市。

王军、陈功、李新红、魏险峰、程相朝、张伊民、宗玉红等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞）