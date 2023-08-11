全市首批迁建高中建成投用 江凌、徐衣显分别出席投用仪式

洛阳城市教育资源优化布局迎来里程碑时刻！昨日，洛阳市首批迁建高中建成投用，实现顺利开学。市委书记江凌、市长徐衣显分别出席首批迁建高中建成投用仪式，见证教师和学生代表共同为新学校揭牌。

洛阳城市教育资源优化布局迎来里程碑时刻！昨日，洛阳市首批迁建高中建成投用，实现顺利开学。市委书记江凌、市长徐衣显分别出席首批迁建高中建成投用仪式，见证教师和学生代表共同为新学校揭牌。

新建一批现代化高中，是我市深入贯彻科教兴国战略、办好人民满意教育的重大举措，是全面推动中心城区教育资源布局优化调整的重要抓手，也是全市人民高度关注、千家万户翘首以盼的民心工程，寄托着全市人民对优质教育的殷切期盼。去年8月，我市首批迁建高中集中开工。经过一年的建设攻坚，洛阳师范学院附属高级中学新校区、洛阳市实验高级中学新校区、洛阳市第二高级中学新校区、洛阳市第三高级中学新校区、洛阳市第五高级中学新校区、洛阳外国语学校新校区等在今年秋季开学前顺利投入使用。

每到一所学校，江凌等都走进校园，深入教学楼、教师公寓、学生宿舍、餐厅等功能区，认真察看空间布局、设施环境，反复叮嘱相关部门和学校负责人坚持以学生为中心的办学理念，按照现代化学校标准，以审美的眼光，抓好每一处细节，提升人性化设计，统筹做好校园绿化提升、食品安全管理、周边环境治理等工作，更好展现新学校新气象，为广大师生营造温馨、舒适、安全的校园环境。

江凌指出，要落实立德树人根本任务，以学生全面发展为中心，深化教育综合改革，下大功夫提高教学质量，加快构建现代教育体系和现代学校治理体系。要建设高素质教师队伍，用好“县管校聘”改革机制和教师发展中心，充分调动教师教学和自我提升的积极性。要深化课堂教学改革，强化课堂主阵地作用，突出学生主体地位，帮助学生激发学习兴趣、提升学习能力。要坚持“五育”并举，全面开展学校美育提升行动，在潜移默化中增强美育熏陶、提升审美品位。要融入书院制育人模式，科学做好公共空间布局，把“图书馆”有机嵌入教室、宿舍等区域，打造更加贴近学生的阅读空间和交流空间。要以新校区投用为契机，加快优化义务教育阶段学校布局调整，全力办好人民满意的教育，真正以优质教育提升城市竞争力。

据悉，首批迁建高中按现代化书院式设计理念，结合历史文化、地形地貌、自然环境等特点，采用灵活多变的庭院式、组团式布局方式，实现了“一校一品一特色”。同时，学校教室均配备信息化教学设备，学生宿舍均配备空调、洗浴间和卫生间，营造了良好的学习空间和生活环境。

根据部署，首批迁建高中腾出的校区，将全部用于发展义务教育和学前教育，有效缓解中心城区义务教育阶段中小学校“大校额”“大班额”问题，进一步扩大优质教育资源供给、促进教育均衡发展。

王军、张玉杰、任丽君、李新红等参加活动。 （洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭旭光）