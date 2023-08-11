打造工业互联网平台 助力先进制造业发展

日前，在位于洛阳国家大学科技园的河南领聚网络科技有限公司，技术人员正借助中原智造工业共享云平台为企业提供远程技术服务。
日前，在位于洛阳国家大学科技园的河南领聚网络科技有限公司，技术人员正借助中原智造工业共享云平台为企业提供远程技术服务。
日前，在位于洛阳国家大学科技园的河南领聚网络科技有限公司，技术人员正借助中原智造工业共享云平台为企业提供远程技术服务。
近年来，该公司抢抓工业互联网风口，专注工业制造智能终端和数据安全的解决方案，打造中原智造工业共享云平台，为省内外制造业企业提供企业上“云”支持、数字化工厂解决方案、区域柔性产业链服务及工业互联网平台的各类应用。目前，该平台进驻企业9831家，线上服务覆盖国内82个城市，有上“云”外协设备14696台。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 张婧悦 摄）
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