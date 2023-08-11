深化别开生面的融——省运会“出圈”启示录之二

很少人会预料到，洛阳“天街狂欢夜”IP的第一次叫响，竟是在省级运动会的闭幕式上。

开幕式现场

很少人会预料到，洛阳“天街狂欢夜”IP的第一次叫响，竟是在省级运动会的闭幕式上。

河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会(简称省运会)刚刚闭幕，#洛阳天街狂欢夜#一夜间播放量达到1154万次！有人惊叹，“这才是诗人笔下的神都不夜城”，有人感慨“昔日驼队声已逝，今夜无眠胜武周”，“天街狂欢夜”的文化标识深深印在网友脑海之中！

今年6月，围绕推进文旅文创融合战略，2023全省文旅文创发展大会就提出，“坚持创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能、跨界融合，做好‘旅游+’‘+旅游’文章，以新文旅出圈出彩带动经济社会高质量发展”。

正是循着这样的方向，我市把“文体旅深度融合”作为此次省运会的“金标准”。从“走出体育场馆，走进遗址公园，以城市为背景、以遗址为舞台”，到“凸显洛阳特色，融入体育元素”，再到“在文艺演出中融入更多洛阳文化IP”，我市做足“融”的文章，将“别开生面的开闭幕式”精彩呈现，以文旅之名，为体育增色；以体育之名，为文旅增彩！

用深思锚定“融”的方向

运动员与闭幕式演员互动

文旅与体育相融，“融”出了不一样的味道。

回首此次省运会，从“日晷”点燃圣火，到天街再现狂欢，再到定鼎门中门大开恭迎运动员入城，一个个反差感十足又毫不违和的奇思妙想，把文化、旅游、体育巧妙链接，创造一个个高热话题、高光时刻。

实际上，呈现这样的融合“出圈”，背后凝结着对文化和体育的深思。

在开闭幕式开启之前，开幕式总导演陈雷说，“开幕式是一种体育的展示，也需要体现古都的厚重、活力和开放”；闭幕式总导演李维佳说，“希望把城市和文旅、体育和文化共同融入闭幕式中”。在两位总导演的专访中，“拥抱未来”“创新表达”成为高频词汇。

的确，把开闭幕式由体育场馆“搬进”颇具隋唐风韵的隋唐洛阳城国家遗址公园，只是完成了物理上的空间之变。以颠覆性创意为桥梁，将洛阳五千年神韵与奥林匹克精神形式上结合、内涵上契合，让观众心灵共振、感情共鸣，才是这届省运会成功举办的关键所在！

着眼眼前、思接千年的深度思考，为这届省运会因“融”而“火”埋下了伏笔。

用创意编织“融”的实践

回首这次省运会，令人触动的，不只是美轮美奂的视觉盛宴，更是唤醒体育精髓所用的更深沉的方式！

融入体育精神，逆流前进的拼搏，用洛阳经典传说展现——

开幕式上，演员们手持洛阳非遗鲤鱼灯，冲进云海频繁跳跃，跨越龙门、扶摇直上，展现奋发向上、一路前行的民族气质，也寓意拼搏进取、永争第一的体育精神，“鲤鱼跳龙门”的洛阳典故变得更有时代感、穿透力。

融入体育仪式，熊熊燃烧的圣火，用洛阳文化标识点燃——

一个集合了“天下之中”“十三朝古都”“二十四节气发源地”等多种洛阳文化标识的“日晷”，在光影转动中点燃圣火。从古代回到现在，拥抱未来，展现的是生生不息的河洛大地，亦是走向未来的奥林匹克精神。

融入体育情怀，友谊团结的氛围，用洛阳历史地标唤醒——

遥想隋唐时期，洛阳天街曾见证李白与杜甫在董家酒楼推杯换盏，“绵亘八里，列为戏场”以待万国来朝。闭幕式上，“天街狂欢夜”用激情四射的霹雳、爵士、拉丁舞，融合电音的豫剧、河洛大鼓等表演款待运动员，这是用古今呼应的浪漫方式诉说“最美相逢”“惜别依依”。

…………

有古与今的辉映，有东与西的碰撞，这样的文体旅融合，并非强拉硬扯，而是有机共生，将文旅和体育从“你就是你，我就是我”变为“你中有我，我中有你”，相得益彰、直抵人心！

用跨界开拓“融”的天地

“将体育与文旅结合得如此丝滑，这样脑洞大开的跨界，活该火起来！”闭幕式结束后，网友一句高赞金句，一语点破玄机。

8月18日，“应天门”热度趋势增长80%；8月28日，“天街”“定鼎门”热度趋势分别增长225.17%和1969%！在“微信指数”平台中，开闭幕式让洛阳文旅地标在移动端刷足了存在感！来自湖北、浙江、河北等地的旅行社、自媒体号，纷纷抢抓河南省运会热度，推出介绍洛阳文旅亮点的短视频，进一步推升了洛阳文旅热度！

的确，旅游经济日益演变为注意力经济、流量经济的今天，文旅跨界融合所带来的意外与反差，往往蕴藏着新文旅“出圈”的思维和方法。

循着“融”的理念，近年来，我市通过将文旅与剧本杀相融，博物馆奇妙夜“夜宿古墓”项目火爆小红书等平台，每人费用达1688元依然一票难求；与影视相融，《风起洛阳》延伸出沉浸式全感VR项目，成为“无中生有”的沉浸式“旅游目的地”。当下，我市正谋划提升2023洛阳河洛文化旅游节文化内涵，积极融入汉服、音乐、博物馆等元素，筹备摇滚马拉松等深受年轻人喜欢的活动，一场新的文旅融合盛宴，再次激起人们对洛阳“出圈”的期许！

有理由相信，当“破圈”相融持续涌现，洛阳文旅的更多“出圈”时刻，就在不远的未来！（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫）