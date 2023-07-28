当洛阳与省运会相逢 我们为何要这样办运动会？

“洛阳天街一秒变银河”“天街上次这么热闹还是在唐朝”“把一场运动会办出了穿越感”……28日，省运会闭幕式在一场“体育嘉年华＋天街狂欢夜”中璀璨落幕，和“省运会”“洛阳”“天街”相关的话题现在仍在网络上热传，这场线上线下的“狂欢”未完待续。

闭幕式点亮天街

“洛阳天街一秒变银河”“天街上次这么热闹还是在唐朝”“把一场运动会办出了穿越感”……28日，省运会闭幕式在一场“体育嘉年华＋天街狂欢夜”中璀璨落幕，和“省运会”“洛阳”“天街”相关的话题现在仍在网络上热传，这场线上线下的“狂欢”未完待续。

回望省运会，当闭幕式的火炬缓缓熄灭，当漫天的烟花渐渐消散，给大众留下深刻记忆的，除了竞技场上运动员们的激烈角逐、挥汗如雨，还有开闭幕式走出体育场馆、走进遗址公园，造就了全国省级运动会中“现象级”的热度。

洛阳为何能又一次“出圈”？省运会又给洛阳带来了什么？在本届省运会筹备期间，市委主要领导明确提出，要创新开闭幕式举办模式，走出体育场馆、走进遗址公园，以城市为背景，以遗址为舞台，着力打造文体旅深度融合的体育盛会。本期《时政·深一度》我们继续关注省运会，读懂“相逢·神都”背后的逻辑和用意。

以“体”彰“文”展现文化之美

如果用一种味道来形容本届省运会，那一定是“文化味”。

开幕式上，应天门开门迎宾，“日晷”在舞台中央缓缓升起，穿越十三朝沧桑。从“李白”“杜甫”穿越再会到大运河上千帆竞渡、洛阳城中驼铃叮当，勾勒出跨越千年的盛唐景象。

闭幕式上，定鼎门灯火璀璨，天街人头攒动，身着汉服的少女手持宫灯列队迎宾；电音版河洛大鼓、高亢婉转的豫剧唱段、威武灵巧的舞狮表演，浓厚的中原文化氛围让人沉醉。

穿过隋唐洛阳城中轴线，遥相呼应的两座城门变身为“城市秀场”，从“古都T台”到“天街狂欢”，从开幕式变“入场”为“入城”，强化仪式感、彰显“文化味”，到闭幕式着力传统文化现代表达，突出行进式互动、营造沉浸式场景，呈现了异彩纷呈的文体融合盛宴。

文化是洛阳的最大优势、最强底气。今年5月，市委主要领导专题调研省运会开闭幕式筹备工作，首次提出要进一步强化颠覆性创意，走出传统体育场馆，以城市为背景、以遗址为舞台，彰显和传递洛阳特色文化，着力呈现盛世隋唐气象。

此后，随着多轮次专题会议和专题调研，省运会开闭幕式的设计方案逐步细化，呈现方式逐步明晰，从“融入‘日晷’等洛阳文化元素”到“聚焦突出‘河南气派’和‘洛阳特色’”再到“充分展示中原文化、河洛文化的厚重和大气”，以“体”彰“文”的要求一以贯之。

运动会从来不只是赛场上的竞技比拼，也是展示城市魅力、提升城市影响力的文化盛宴。从“双奥之城”北京，到最近的成都大运会，精心设计的开闭幕式，无处不在的文化元素，展现的正是城市之美、人文之美、发展之美。

以“体”促“旅”变流量为“留量”

文旅和体育皆是“眼球”经济，没有传播就没有影响力。

对于一个省级运动会而言，关注度虽不及奥运会、亚运会、全运会，但互联网会弥补赛事影响力不够、竞技水平不高的劣势，形成传播的长尾效应，让运动会的宣传效果更加持久、影响更为深远。

在谋划省运会开闭幕式筹备时，市委主要领导多次提出——“要注重互联网传播，更好提升洛阳城市综合影响力”“要兼顾好年轻群体和其他年龄段受众，实现综合传播效果最大化”。

“移动端优先、视频化呈现、交互性传播”。在本届省运会报道中，洛报集团打出新媒体播报“组合拳”，旗下洛阳网、掌上洛阳客户端的视频号、抖音、快手等新媒体矩阵充分预热，在开幕式当天同步直播，并通过视频、话题等多种形式传播。在开闭幕式当天，洛报集团旗下新媒体矩阵关于开幕式话题的网络阅读量逾3亿次，关于闭幕式话题的网络阅读量逾1亿次。

与此同时，借助省运会的热度，“洛阳旅游”“打卡洛阳”“洛邑古城”“洛阳汉服”等词条频频霸榜短视频平台。洛龙区聚焦“剧本+文旅”，打造剧本娱乐产业园，引入《寻迹洛神赋》沉浸式实景演艺；涧西区5G+XR元宇宙产业园，将电竞业态与沉浸式文旅相结合，成为热门打卡新地标；老城区借势推出沉浸式线下穿越活动，吸引全国各地游客争相打卡，大批知名网红慕名而来……

坚持以“体”促“旅”、以“旅”兴“体”、以“文”融“体”，洛阳充分利用移动端传播主平台，融入体育元素、彰显文化特色，线上线下同频共振，市内市外全域引流，持续提升文旅热度，全面激活城市消费，实现了流量变“留量”、城市更“出圈”。

以“体”兴“城”为发展添活力

谋赛就是谋城，办会也是兴城。

以举办大型体育赛事为契机，将办赛、惠民、兴城有机结合，赋能城市新生，正成为很多城市的探索和实践。

“办好一次会，激活一座城”。近年来，洛阳紧紧围绕城市提质“351”工作举措，加快推进公共服务进社区，不断拓展城市功能、提升城市品质，建设让洛阳人民更加骄傲的城市，给市民群众带来了切切实实的民生福利。

当运动健身成为美好生活的必需，洛阳以“片区、社区、小区”为单位，建成百余个社区体育公园。从社区里的“一天一元健身房”，到汝阳打造首个极限运动公园，再到伊滨建设首条自助运营智慧乐道，首家栋能魔王体育健身综合体落户涧西，群众在家门口就能实现“运动自由”“健身自由”。

当潮流消费正在为年轻人所追捧，洛阳聚焦青年友好型城市建设，实施产业平台聚才、青年就业创业、青年安居保障、社交消费赋能、城市活力提升“五大工程”。从布局“青年驿站”，到培育“剧本娱乐”，再到发展“首店经济”，持续壮大新消费、新业态、新模式，洛阳正在成为吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

“今天，体育的作用不仅仅体现在运动场上，也正在成为引领、引爆社会经济发展的重要支点。”省体育局主要负责人表示，开闭幕式举办地成为旅游热点，老旧厂房变身为健身房成为年轻人的最爱，健身场地设施进社区引领全民健身新风尚，“体育+……”正在中原大地延伸出更多可能，激发出无限活力。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君）