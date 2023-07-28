洛阳市委召开专题会议 研究城市阳台建设、洛邑古城片区保护展示等工作

30日，市委召开专题会议，研究城市阳台建设、洛邑古城片区保护展示等工作，对隋唐洛阳城应天门南广场规划设计方案深化等工作提出要求。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究城市阳台建设、洛邑古城片区保护展示等工作

江凌主持

30日，市委召开专题会议，研究城市阳台建设、洛邑古城片区保护展示等工作，对隋唐洛阳城应天门南广场规划设计方案深化等工作提出要求。市委书记江凌主持会议。

会议听取了城市阳台规划设计方案优化及项目进展情况汇报。会议指出，高品质规划建设城市阳台，是市委市政府打造洛阳城市地标、提升城市形象的重大决策。要进一步优化方案，优化业态布局、建筑立面等细节，统筹好过境交通与区域内部疏解交通等关系，着力打造城市地标、彰显城市品位。要提升建设标准，把握人民群众对未来社区、公共服务新需求，布局建设符合未来社区标准的精品项目，引领智能化生活方式。要强化“阳台”功能，按照城市开放性公共聚合空间定位，打造宽敞通透、错落有致的观景平台、观景廊道。要统筹推进洛浦公园沿线改造提升工作，用好滨水空间，提升亲水功能，增加休闲功能，打造洛阳版“城市外滩”，把城市阳台片区打造成洛阳新的潮流时尚打卡地。

会议听取了设计单位关于洛邑古城片区规划建设情况及业态布局深化设计方案汇报。会议指出，要紧盯重点区域，持续做好隋唐洛阳城中轴线片区保护，更好展示洛阳的古都格局气象；持续做好洛邑古城片区保护，更好展示洛阳的古城风貌气息；持续做好涧西工业遗址街区保护，更好展示洛阳移民城市时代记忆，不断提升洛阳历史文化名城保护水平，提升城市文化软实力和国际影响力。要提升站位格局，把金元古城统筹纳入洛邑古城片区进行整体谋划和运作，既保护好宝贵的文物和文化遗产，又保护好历史文化街区的历史肌理，深入挖潜、活化展示九街十八巷七十二胡同的古城肌理格局，不断提升历史文化街区的时代价值。要明确工作重点，有针对性地恢复城门和局部城墙，着力把古城格局奠定起来；全面梳理街巷格局，尊重历史传承，注重街区尺度和丰富性，着力把古城肌理呈现出来；坚持分类施策，集中力量率先把东南隅区域做起来，着力把古城形象展示出来。要注重活化利用，提升风貌、植入业态，打造一批市场前景好、带动性强的沉浸式体验项目，在保留烟火气的基础上，更好彰显洛邑古城历史文化街区的传承价值、时代价值。

会议还研究了隋唐洛阳城应天门南广场规划设计方案，对做好下步深化设计等工作提出要求。

张玉杰、任丽君、李新红、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 见习记者 赵晨熹)