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洛阳市委国土空间规划委员会2023年第四次会议召开 江凌主持
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.30 22:01

　　30日，市委国土空间规划委员会2023年第四次会议召开，审议并原则通过《夏商文明考古研究中心项目规划设计方案》《瀍河区金家街片区更新规划及控制性详细规划》《洛阳市中心城区控制性详细规划单元专项规划》《洛阳市城市消防专项规划(2021-2035)》《上海市场青年街区规划设计方案及工人文化宫新建综合活动中心规划设计方案》等。市委书记、市委国土空间规划委员会主任江凌主持会议。

　　按照《夏商文明考古研究中心项目规划设计方案》，该研究中心位于二里头夏都遗址博物馆西侧，将建设科研中心、科技考古中心、考古标本整理室、研学基地和生活配套设施等内容。会议指出，在洛建设夏商文明考古研究中心，对提升二里头遗址在夏商文明研究领域的关键地位、汇聚国内外高水平文物考古力量、扩大洛阳文物考古影响力具有重要意义。要抓住国家实施“夏商文明研究工程”重大机遇，深化与国家文物局等有关部门对接，推动夏商文明考古研究中心尽快启动建设、及早发挥作用，有效整合考古发掘力量，用更加丰富、确凿的研究成果把中华文明历史研究引向深入。

　　会议强调，要抓好《瀍河区金家街片区更新规划及控制性详细规划》实施，加快城市更新，完善配套设施，促进产城融合，改善人居环境，有效带动金家街片区面貌大升级、品质大提升。要强化系统思维，深入挖掘展示片区内部历史文化元素，注重保护城市肌理格局，加强与洛邑古城等周边区域联动发展，实现综合带动效益最大化。

　　会议指出，《洛阳市中心城区控制性详细规划单元专项规划》是推动国土空间总体规划落实落细的有效保障。要深入研究国土空间总体规划，严格落实上位规划，科学划分规划单元，强化控制性指标约束，确保上位总体规划的战略目标、底线管控、功能布局、空间结构、资源利用等方面要求分解细化、落到实处，切实发挥好规划引领作用。

　　会议指出，科学编制《洛阳市城市消防专项规划(2021-2035)》，对完善城市区消防救援力量体系、指导城市公共消防基础设施建设发展、增强城市抵御火灾和应急救援能力具有重要意义。要聚焦洛阳城市消防突出问题，着力抓好规划落地工作，因地制宜加大消防基础设施攻坚力度，全力保障好人民群众生命和财产安全。

　　按照《上海市场青年街区规划设计方案及工人文化宫新建综合活动中心规划设计方案》，该项目以周山大道为轴线，北至建设路、南至西苑路、西至牡丹路、东至工人文化宫，将包括上海市场步行街、苏援文化中心和工人文化宫等板块提升等内容。会议强调，要系统优化区域内部交通路网格局，提升综合交通承载和疏解能力；要把握风貌色彩，坚持苏援建筑整体风貌，强化“红”“白”主色调，形成具有代表性的城市文化符号；要尽快组织实施，坚持片区改造理念，突出运营前置，确保片区功能统筹、业态丰富，打造青年友好的魅力时尚特色街区。

　　张玉杰、陈功、李新红、何武周及市委国土空间规划委员会其他委员等出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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