“不走寻常路”！——河南省运会“出圈”启示录之一

“省运会办出了奥运会的感觉”“河南洛阳怎么这么显眼”“省运会这么办，这让下一届很难办”……洛阳让一个省级运动会火爆“出圈”，当下仍持续引发网友对创意水准的高度认可。

新“风”起洛阳，盛会绽光彩。

“省运会办出了奥运会的感觉”“河南洛阳怎么这么显眼”“省运会这么办，这让下一届很难办”……洛阳让一个省级运动会火爆“出圈”，当下仍持续引发网友对创意水准的高度认可。

实际上，在谋划本届省运会之初，洛阳市就围绕“强化颠覆性创意”这一首要标准，提出打破传统体育运动会开闭幕式举办形式，依托应天门、定鼎门、天街等城市文化地标，打造别开生面的开闭幕式，让城市和盛会相得益彰，让文旅和体育交相辉映。

从国内首创大型运动会开幕式走进遗址公园，到创新日晷、裸眼3D等声光电舞现场表现手法，再到精心策划网络热话冲上热搜，正是一个个打破常规的新场景、新表达、新话题，让古都洛阳及省运会“原地出圈”、惊艳全国！