洛阳市召开党纪教育警示大会

29日，全市党纪教育警示大会召开，认真开展以案明纪、以案示警、以案促改工作，教育引导全市广大党员干部始终守好纪法底线，自觉在“严”的氛围下干事创业，为现代化洛阳建设提供坚强保障。市委书记江凌出席并讲话，市长徐衣显、市政协主席孙延文出席会议。

全市党纪教育警示大会召开

江凌讲话 徐衣显、孙延文出席

29日，全市党纪教育警示大会召开，认真开展以案明纪、以案示警、以案促改工作，教育引导全市广大党员干部始终守好纪法底线，自觉在“严”的氛围下干事创业，为现代化洛阳建设提供坚强保障。市委书记江凌出席并讲话，市长徐衣显、市政协主席孙延文出席会议。

江凌指出，清正廉洁是党员干部的立身之本。要深刻反思典型案例反映出的问题，持续巩固风清气正、干事创业的良好政治生态。要深刻认识到反腐败斗争形势依然严峻复杂，对腐败的顽固性和复杂性绝不能低估，对仍不收敛不收手的必须坚决从严查处。要深刻认识到思想变质是滋生腐败的根本原因，不断强化自我修炼、自我约束，夯实廉洁从政的思想根基、筑牢拒腐防变的思想防线。要深刻认识到监管不力是出现腐败的重要原因，自觉置身于党组织和广大群众的监督之下，养成在监督下工作、在约束下生活的习惯。

江凌强调，要始终坚持严的基调不动摇，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。要强化“不敢腐”的高压震慑，坚持力度不减、节奏不变、尺度不松，对腐败问题发现一起、查处一起；毫不松懈纠治“四风”，对违反中央八项规定精神的问题一律严肃查处、绝不姑息；紧盯重点问题、重点领域、重点对象，坚决惩治党的十八大后仍不收敛不收手特别是党的二十大后仍不知敬畏、胆大妄为者；用好监督执纪“四种形态”，做细做实党员干部日常监督，对苗头性倾向性问题及时纠治。要扎紧“不能腐”的制度笼子，抓住政策制定、决策程序、审批监管、执法司法等关键权力，有针对性地加强重点领域制度建设；坚持制度制定和制度执行并重，推动党员干部在制度的约束下履职尽责；建立不正之风和腐败问题预警惩治联动机制，把问题消灭在萌芽之时、成风之前。要筑牢“不想腐”的思想防线，教育引导党员干部树立正确价值追求，把精力放在推动发展、造福群众上；从年轻干部思想动态出发，引导年轻干部扣好廉洁从政“第一粒扣子”；不断深化警示教育，让党员干部真正受震慑、受警醒；加强干部家庭家教家风建设，以良好家风涵养清朗党风政风社风；加强新时代廉洁文化建设，教育引导党员干部清清白白做人、干干净净做事。

江凌强调，要持续营造干事创业的浓厚氛围，充分激发党员干部锐意进取、担当作为的精气神。要强化敢于担当作为的精神，各级党组织要教育引导党员干部发扬斗争精神，纪检监察机关要加大对不敢为的惩治力度，促进党员干部更好担当作为；广大党员干部要保持强烈事业心和责任感，以只争朝夕和倾力而为的劲头谋划推进工作。要提升善于担当作为的能力，聚焦现代化建设需求和干部实际，推动党员干部持续转变思维观念，提升把握产业风口、推动科技创新、开展资本运作、运用互联网手段等能力，锤炼深度研究工作、具体抓工作、务实干工作、勇于担责任等作风，不断增强担当作为底气。要树好支持担当作为的导向，树牢鲜明的用人导向，优先选拔使用在全市重点工作中担当作为、攻坚克难、善作善成的干部，引导干部真正把心思用在抓工作、干事业上；健全容错纠错、问责统筹机制，以组织担当带动干部担当；常态化整治任性用权乱作为、敷衍塞责不担当、畏难怕事不敢为、大而化之不具体等问题，倒逼干部履职尽责、担当作为。

江凌要求，各级党委(党组)要履行好主体责任，党委(党组)主要领导要履行好第一责任人责任，领导班子成员要履行好“一岗双责”，各级纪委监委要履行好监督责任，形成以案促改的工作合力，推动全面从严治党向纵深发展，持续营造风清气正的良好政治生态。

与会人员观看了党纪警示教育片。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。副市级以上领导同志出席会议。驻洛省管、市管高等院校，市直有关部门，各垂直单位，驻洛央、省企及市管企业，科研院所，金融机构和市委督查组主要负责同志等在主会场参加。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭飞飞)