江凌与建业集团董事长胡葆森及万科集团客人举行工作会谈

29日，市委书记江凌与来洛洽谈的建业集团董事长胡葆森、郑州万科企业有限公司首席合伙人许沈波一行举行工作会谈，围绕在洛布局未来社区、助力洛阳城市提质等进行深入交流。

29日，市委书记江凌与来洛洽谈的建业集团董事长胡葆森、郑州万科企业有限公司首席合伙人许沈波一行举行工作会谈，围绕在洛布局未来社区、助力洛阳城市提质等进行深入交流。

大家一致表示，将深化对现代城市发展规律的认识，深入践行城市规划建设领域的新理念新要求，准确把握人民群众对未来社区、公共服务新需求，发挥建业集团、万科集团专业优势，立足现代化洛阳建设所需，在洛阳建设符合未来社区标准的精品项目，融入邻里中心等公共服务，打造高品质生活空间，引领智能化生活方式，展示现代化城市形象，更好带动高质量发展。

王军、张玉杰、李新红等参加会谈。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)