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相关话题网络阅读量逾1亿次！洛报集团旗下新媒体矩阵持续关注、同步直播省运会闭幕式盛况
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.08.29 08:33

　　体育嘉年华，天街狂欢夜！昨日20时，充满青春、活力和动感的河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式，在隋唐洛阳城定鼎门天街举行，也让洛阳再次火爆“出圈”。截至昨日23时，洛报集团旗下新媒体矩阵，通过视频、话题、推文等多种传播形式，持续关注、同步直播省运会闭幕式盛况，与闭幕式相关话题网络阅读量逾1亿次。

　　据介绍，此次闭幕式延续开幕式“以城市为背景、以遗址为舞台”理念，紧紧围绕“欢乐的盛会、团结的盛会、感动的盛会、继往开来的盛会”这一主题，以带给所有参与者共情体验为主线，以城市文旅地标“定鼎门-天街沿线500米”为活动场地，采取行进式表演、注重沉浸式体验，以“双舞台”形式完成仪式环节，增强观演者与表演者的互动性，打造一场“行进、沉浸、互动式”的文体盛宴，让大家在热闹欢快、轻松自在的氛围中，共同度过“天街狂欢夜”。

　　为全面报道本次盛会，洛报集团旗下洛阳网，洛阳网视频号、抖音号、快手号，“掌上洛阳”客户端，洛视频抖音号、快手号、视频号，洛阳晚报视频号、抖音号、微博等新媒体矩阵持续关注，并在闭幕式当天进行同步直播。

　　截至昨日23时，洛报集团旗下新媒体矩阵，通过视频、话题等多种传播形式，持续关注、同步直播省运会闭幕式盛况，本次闭幕式相关话题网络阅读量逾1亿次。洛阳日报、洛阳晚报在各自新媒体矩阵中通过直播、视频、推文等，对闭幕式进行深入宣传报道。其中，洛阳晚报视频号、抖音号发布闭幕式短视频15条，浏览量270万次。洛阳晚报视频平台对闭幕式进行直播，直播浏览量4.3万次。洛阳晚报微信发布闭幕式预告消息，阅读量1.7万次。洛阳晚报微博发布直播及相关文字、视频信息22条，总浏览量近5万次。

　　掌上洛阳客户端发布相关短视频26个，并在抖音、快手、微博、小红书、客户端、微信公众号等平台设置#洛阳天街再现盛唐繁华#等话题4个，总浏览量超过1000万次。掌上洛阳·洛视频在视频号、抖音、快手、微博等直播平台共计25万次观看量；掌上洛阳客户端发布稿件、推文、微博92条，设置#河南省十四运会闭幕#、#十三朝古都洛阳把压力给到七朝古都安阳#、#洛阳天街上次这么热闹还是在唐朝#、#太平公主遇到薛绍应该就是这场景#、#千年之后李白与杜甫再次相聚洛阳#、#定鼎门城门大开迎健儿#等多个微博话题，阅读量总计119.8万次。

　　洛阳网原创话题#河南省运会整活了#，全平台播放量4200万次，其中抖音平台3073万次。闭幕式直播25万次观看量，其中洛阳网视频号平台点赞71万次。另外，闭幕式当天，洛阳网共推出35个相关视频，其中《河南下一届省运会将由安阳举办》200万次播放量，点赞1.3万次；《洛阳“星际穿越”计划再次启动，“天街嘉年华”狂欢夜》播放量68万次，点赞7976次。网站和手机洛阳网闭幕式相关发稿12篇，阅读量共16万次。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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