激情省运群英会，魅力古都梦飞扬。昨日晚上，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在定鼎门天街落下帷幕。本届省运会闭幕式延续开幕式创新理念，以城市为背景，以遗址为舞台，首创“双舞台”设计，采取行进式表演，注重沉浸式体验，呈现了一场文体旅融合盛宴。

闭幕式盛况空前

难忘最美相逢 共襄美好未来

河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在洛阳闭幕

江凌、何金平、宋争辉、孙运锋、霍金花、王仕权出席

激情省运群英会，魅力古都梦飞扬。昨日晚上，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会在定鼎门天街落下帷幕。本届省运会闭幕式延续开幕式创新理念，以城市为背景，以遗址为舞台，首创“双舞台”设计，采取行进式表演，注重沉浸式体验，呈现了一场文体旅融合盛宴。

省委常委、洛阳市委书记江凌，省人大常委会副主任何金平，副省长宋争辉、孙运锋，省政协副主席霍金花，省军区少将副司令员王仕权出席。

省体育局局长马宇峰致闭幕词，省残联理事长孟令武等省直有关部门负责同志参加闭幕式，洛阳市市长徐衣显、安阳市市长高永进行会旗交接。

夜幕下的定鼎门和天街华灯璀璨，处处洋溢着青春运动的活力，流淌着依依惜别的深情。晚8时，象征体育精神的闪光霓虹灯点亮城市中轴线，在本届省运会吉祥物“洛洛”“阳阳”的带领下，22个代表团团旗引导着运动员，穿过定鼎门城楼，经“第一舞台”会聚到天街，闭幕式拉开帷幕。

全体肃立，面向国旗行注目礼，奏唱中华人民共和国国歌。

省运会组委会相关负责人宣读表彰决定和奖牌榜名单。

马宇峰在致闭幕词时说，当运动和洛阳相遇，当体育和文化碰撞，当历史和现代呼应，“洛神”和“龙门金刚”的舞姿伴随着赛场体育健儿的拼搏身影，展现了省运会、省残运会有机统一、体教文旅深度融合，感受到开放的河南、运动的河南、争先的河南积极进取的精神状态。如今，开、闭幕式举办地成为旅游热点，老旧厂房变身健身房，健身场地设施进社区，“体育+”正在中原大地延伸出更多可能，激发出无限活力。让我们借助省运会成功举办的“东风”，踔厉奋发、勇毅前行，为加快体育河南建设，奋力推进中国式现代化建设河南实践贡献更多体育力量。

徐衣显在致辞中表示，精彩省运会，荣耀洛阳城。全省5万余名体育健儿，在拼搏中挥洒激情，在竞争中传递友谊，汇聚成体育河南的全民盛宴，彰显了洛阳古今辉映、诗和远方。魅力省运、不止赛场，全民参与、共铸辉煌，每一份付出都弥足珍惜，每一项努力都值得铭记，每个人的星光闪亮，汇成了省运会的星河灿烂。梦想一路绽放，拼搏永不退场，洛阳将乘着省运会的“东风”，锚定“两个确保”、落实“十大战略”，重振洛阳辉煌。盛会有期、追梦无限，相聚有时、此情无疆，热切期待大家一次洛阳行、一生洛阳情。

宋争辉宣布：河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕。伴随着嘹亮的会歌，省运会会旗、省残运会会旗徐徐降下。

随后，河南省第十四届运动会冠军常一凡、河南省第八届残疾人运动会冠军张智健高擎会旗，由30辆闪光自行车列队护送，从定鼎门出发，奔向“第二舞台”，天街被依次点亮，现场一片欢腾。在宫灯少女的引领下，与会嘉宾与运动员步入天街，依次经过“欢庆在此刻——潮流体育”“携手绘精彩——中原文化”“惜别情依依——友谊长存”“祝福向未来——全民运动”四大主题区域，欢呼声、呐喊声响彻天地，现场成为一片欢乐的海洋。

当观众来到“第二舞台”，少儿合唱《星光闪烁》，以天籁般的声音浸润着所有人的心灵。省运会会旗交接仪式开始，洛阳市市长徐衣显从执旗手手中接过会旗，向全场观众挥动后，交给副省长孙运锋，孙运锋将会旗交到下届省运会承办城市代表安阳市市长高永手中。现场播放安阳城市宣传片，并进行安阳文体展演。

随后，屏幕上的省运会主火炬缓缓熄灭，幻化成闪闪星光，播洒到大地，运动员和观众融入狂欢队伍，现场瞬时变成欢乐的嘉年华，神都天街流光溢彩，体育精神永不落幕。

本届省运会有5万余人参赛，创下了历史之最。在青少年竞技组比赛中，洛阳代表团获得135枚金牌、111枚银牌、114枚铜牌，奖牌总数达360枚，位居奖牌榜第二。在社会组比赛中，洛阳代表团获得77个一等奖、54个二等奖、31个三等奖，总分1229分，在奖牌榜和积分榜上双双位居第一。在闭幕式上，省运会组委会授予洛阳市人民政府河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会突出贡献奖。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 张锐鑫 郭飞飞 李雅君)