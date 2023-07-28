是遗址亦是舞台！国内首创“双舞台” 省运会闭幕式亮点多多

是遗址亦是舞台，让观众走进演出！今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式在洛阳“定鼎门——天街沿线500米”举办。首创“双舞台”设计，打破传统闭幕式的单一舞台、固定观演关系，闭幕式为观众呈现了一场行进、沉浸、互动式的精彩文体盛宴。

歌唱表演

是遗址亦是舞台，让观众走进演出！今日，河南省第十四届运动会暨第八届残疾人运动会闭幕式在洛阳“定鼎门——天街沿线500米”举办。首创“双舞台”设计，打破传统闭幕式的单一舞台、固定观演关系，闭幕式为观众呈现了一场行进、沉浸、互动式的精彩文体盛宴。

早在省运会策划之初，洛阳就提出，本届省运会开闭幕式改变传统模式，创新举办理念，走出体育场馆，走进遗址公园，以城市为背景，以遗址为舞台，着力打造文体旅深度融合的盛会。

晚8点，夜幕下的隋唐洛阳城定鼎门和天街华彩绽放，厚重绚丽。第一、第二舞台分设于定鼎门北广场和天街，500米天街将潮流体育、中原文化、友谊长存、全民运动四大主题氛围区、13个表演台串珠成链。全场3000余名观众、1600位民间文体演员、500名嘉宾及运动员的热情在这里汇聚，一场兼具仪式感和联欢感的“天街狂欢夜”“体育嘉年华”在这里点燃。

啦啦操表演

群星环拱，闪耀入城。伴随闪光霓虹点亮中轴线，星光女神舞姿曼妙，全省各代表队在运动会吉祥物洛洛、阳阳领跑下依次入场，汇聚在第一舞台前。闭幕仪式上，省运会会旗和残运会会旗缓缓降落，两名冠军运动员旗手高擎会旗，在两侧演员、观众的欢呼中奔向第二舞台。

漫步天街，行浸狂欢。伴随着嘉宾和运动员的脚步，激情四射的霹雳、爵士、拉丁舞，融合电音的豫剧、河洛大鼓，绚烂交织的鱼灯、中幡、洛阳宫灯等表演渐次上演，一场充满沉浸感、互动感、时尚感十足的行浸式表演开启，一时间欢笑与呐喊响彻天地。