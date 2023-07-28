18岁生日礼物！洛阳青年小将杨广宽喜获省残运会羽毛球金牌

再过两天就是洛阳小伙杨广宽的18岁生日。对于刚刚结束省残运会之旅的他来说，此前数天的征程“让人感觉又骄傲又不甘心”——骄傲的是和老搭档常佳永一起，在羽毛球男子双打项目上拿下一金；不甘心的是，在此后进行的男子单打比赛中稍逊一筹，“只拿了银牌”。

再过两天就是洛阳小伙杨广宽的18岁生日。对于刚刚结束省残运会之旅的他来说，此前数天的征程“让人感觉又骄傲又不甘心”——骄傲的是和老搭档常佳永一起，在羽毛球男子双打项目上拿下一金；不甘心的是，在此后进行的男子单打比赛中稍逊一筹，“只拿了银牌”。

“但自己尽力了，并且一想到能在生日前给家乡拿几块奖牌，还是挺高兴的。”杨广宽说。

这也是他获得的首枚省残运会金牌。自2018年进入洛阳老城区培智学校就读以来，人高马大的杨广宽很快在羽毛球方面发现了自己的兴趣点，再加上与其他体育项目相比，强调思考和临场反应的拍类运动，被认为更能够开发智力，于是他一练就是5年。

在此期间，杨广宽代表河南出战，在全国第十一届残运会暨第八届特奥会上获得羽毛球男子双打金牌、男子单打金牌、男女混合双打铜牌等多项佳绩，按说此次参加省残运会应该是“降维打击”才对。

不过与人们理解的不同，老城区培智学校羽毛球队教练王红丽表示，与此前赛事相比，省残运会在每组选手中只决出一枚金牌，在竞技上要求更高，竞争更为激烈，因此算是杨广宽在运动员生涯中面临的又一重大挑战。

智力障碍运动员在身体平衡、语言沟通、感知感觉等方面能力弱于普通人，在完成比赛项目时需要付出比正常人更多的努力，在平时训练上更是如此。

为更好备战，在王红丽鼓励下，杨广宽在赛前积极减重，面对平时爱吃的美食时常克制，最终成功瘦下20斤，为夺金开了个好头。